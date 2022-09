I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 5 al 12 settembre sono diverse le nuove uscite da non perdere a partire dalla nuova stagione di Cobra Kai per poi passare al nuovo k drama della piattaforma di streaming, Narcosantos.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di settembre.

Cobra Kai 5 (9 settembre)

La prima grande uscita Netflix di questa settimana è Cobra Kai che debutta con la sua quinta stagione composta da ben 10 episodi. La serie, ambientata 30 anni dopo quanto accaduto al torneo di karate di All Valley del 1984 torna a raccontare il conflitto ineluttabile tra Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka) con nuove avvincenti avventure sul piccolo schermo. Dopo i risultati scioccanti del torneo di All Valley, nella quinta stagione Terry Silver espande l'impero di Cobra Kai cercando di dominare il karate con il suo stile "nessuna pietà". Kreese è dietro le sbarre e Johnny Lawrence mette da parte il karate per rimediare ai danni causati, così Daniel LaRusso deve chiedere aiuto a una vecchia conoscenza.

Narcosantos (9 settembre)

Questa settimana esce su Netflix anche Narcosantos il nuovo k drama della piattaforma di streaming che racconta la storia di un uomo coinvolto in un'operazione dei Servizi Segreti dopo essere stato incastrato da un narcoboss che controlla il Suriname.