I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 7 al 13 novembre sono diverse le nuove uscite da non perdere dall'attesissima quinta stagione di The Crown al primo film di Natale di quest'anno, Falling for Christmas fino a passare alla docu-serie sull'infermiere killer Charlie Cullen.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di novembre.

The Crown 5 (9 novembre)

Dopo tre anni di attesa torna proprio questa settimana l'attesissima quinta stagione di The Crown. Questa stagione affronterà un decennio molto difficile per la famiglia reale inglese che si troverà davanti alla più grande sfida mai affrontata mentre il pubblico mette in dubbio apertamente il suo ruolo nella Gran Bretagna degli anni '90.

Falling for Christmas (10 novembre)

Debutta questa settimana il primo film di Natale (con netto anticipo) che vede il ritorno sullo schermo di Lindsay Lohan. Una viziata ereditiera (Lindsay Lohan) fidanzata di recente resta coinvolta in un incidente sciistico che le provoca un'amnesia totale e finisce sotto le cure dell'affascinante proprietario di un rifugio (Chord Overstreet) e della precoce figlia nei giorni che precedono il Natale.

L'infermiere killer (11 novembre)

E, infine, da non perdere è la docu-serie sulla storia del serial killer Charlie Culler già raccontata con il film The Good Nurse e ripresa, questa volta, in versione documentario. La serie racconterà, con una prospettiva meno romanzata e più documentaristica la storia vera dell'infermiere che, nella sua vita, ha ucciso oltre 400 persone iniettando diossina e insulina nelle sacche delle flebo.