I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dall'8 al 14 agosto sono diverse le nuove uscite da non perdere dalla terza stagione della serie fantasy Lock & Key al nuovo film documentario su una delle più grandi rapine in Argentina, Los Ladrones, fino a passare alla terza stagione del teen drama Non ho mai.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di agosto.

Lock & Key 3 (10 agosto)

Torna proprio questa settimana Lock & Key con la sua terza stagione. La famiglia Locke svela altre magie a Key House, mentre più pericolosa che mai incombe su Matheson una nuova minaccia che ha preso di mira le chiavi. Ideata da Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) e Meredith Averill (The Haunting of Hill House), Locke & Key è una storia di formazione tinta di giallo sui temi dell'amore, della perdita delle persone care e degli incrollabili legami familiari. Questa serie su Netflix è l'adattamento per la televisione della raccolta bestseller di fumetti realizzata da Joe Hill e Gabriel Rodriguez per IDW Entertainment.

Los Ladrones (10 agosto)

Passiamo a un altro titolo da tenere d'occhio questa settimana su Netflix: Los Ladrones. Si tratta di un film documentario diretto da Matías Gueilburt e prodotto da Sebastián Gamba e Julian Rousso che svela, attraverso interviste esclusive, come sia stata compiuta la più famosa rapina in banca in Argentina. Nel 2006, un gruppo di uomini ha fatto irruzione in una banca di Buenos Aires, ha preso 23 ostaggi, ha rubato milioni di dollari e gioielli dalle casseforti, poi è scomparso. Dopo la fuga, l'ex moglie di uno dei ladri ha tradito gli autori, che sono stati processati e condannati a pene detentive. Finalmente le pene sono state ridotte e oggi sono libere. Come sono riusciti a farla franca i protagonisti di questo fatto? In questo documentario rivelatore, i responsabili dell'atto raccontano tutti i dettagli di come è stato prodotto il successo perfetto.

Non ho mai 3 (12 agosto)

E, infine, questa settimana esce anche Non ho mai 3. Nella seconda stagione della commedia di formazione "Non ho mai...", la teenager americana di origini indiane Devi (Maitreyi Ramakrishnan) continua ad affrontare le pressioni quotidiane del liceo, i drammi in casa e scopre anche nuovi amori. La serie è ideata dalla produttrice esecutiva Mindy Kaling, con Lang Fisher nelle vesti di produttrice esecutiva, showrunner e sceneggiatrice. La produzione esecutiva del progetto di Universal Television è affidata inoltre a Howard Klein e David Miner di 3 Arts Entertainment.