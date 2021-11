I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di novembre e, se ci sono diverse serie di punta che, in questo mese, lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altrettante che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni a venire. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana che va dall'8 al 14 novembre 2021, ecco qualche consiglio sui prodotti più promettenti di questa nuova settimana seriale.

Tra tutti i nuovi titoli della piattaforma, abbiamo selezionato tre highlight dal nuovo film Netflix in bianco e nero Due donne, alla seconda stagione di Gentefied, la serie bilingue che racconta l'incontro della cultura messicana con quella statunitense e, infine, Red Notice, il nuovo film d'azione con Ryan Reinolds.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto ciò che c'è di nuovo su Netflix questa settimana da non farsi scappare.

Due Donne (10 novembre)

Il primo consiglio streaming di questa nuova settimana di novembre è, senza dubbio, Due Donne, una pellicola in bianco e nero dai toni antichi ma che tratta tematiche estremamente moderne raccontando la vita di due donne di colore (Tessa Thompson e Ruth Negga) nella New York del 1929. Entrambe hanno la possibilità di passare per bianche ma ognuna di loro farà la propria scelta. Tratto dal romanzo di Nella Larsen, questo film segna il debutto alla regia di Rebecca Hall, che è anche l'adattatrice della sceneggiatura focalizzata sui due personaggi di Irene Redfield (Tessa Thompson) e Clare Kendry (la candidata agli Oscar Ruth Negga), due donne che fanno una scelta di vita diametralmente opposta in pieno clima di Harlem Renaissance nella New York di fine anni '20. Quando le due ex amiche d'infanzia si incontrano casualmente in un pomeriggio d'estate, una riluttante Irene apre le porte di casa sua a Clare, che entra prima nelle grazie del marito (André Holland) e della sua famiglia e poi in quelle della sua ampia cerchia sociale. Più le vite delle due donne si intrecciano profondamente e più Irene vede Clare sconvolgere la sua esistenza, fino ad allora stabile. Il film si trasforma, così, in un avvincente esame dell'ossessione, della repressione e delle bugie che la gente racconta a se stessa e agli altri per proteggere una realtà tanto attentamente costruita.

Qui il trailer del film Due Donne

Gentefied 2 (10 novembre)

Passiamo al secondo titolo da non perdere questa settimana su Netflix. Si tratta della seconda stagione di una serie creata da due autori chicano di prima generazione e tratta dall'omonima opera digitale, una tra le più gettonate nel 2017 al Sundance Film Festival. Questa commedia drammatica bilingue, di otto episodi della durata di mezz'ora, parla di famiglia, di comunità, dell'amore tra ispanoamericani e di come uno sfratto possa rovinare ogni cosa. Al centro ci sono tre cugini di origine messicana che cercano di realizzare il sogno americano, anche se questo significa mettere in pericolo ciò che hanno di più caro, come il loro quartiere, il nonno immigrato e il ristorante di famiglia. Questo dramedy in spanglish è ambientato in una Los Angeles in rapido mutamento e affronta temi importanti come identità e classe, in un mondo dove la fama istantanea sui social network si contrappone al dover tradurre i meme ai propri genitori.

Qui il trailer della seconda stagione di Gentefied

Red Notice (12 novembre)

Passiamo al terzo titolo della settimana. È Red Notice, il nuovo film d'azione di Netflix che vede tra i protagonisti Ryan Reinolds e Dwayne Johnson. La storia è quella di John Hartley, il più grande profiler dell'FBI che si ritrova alle prese con un nuovo red notice, il mandato dell'Interpol per la cattura dei maggiori latitanti. Le sue ricerche in tutto il pianeta lo catapultano in una rocambolesca rapina, durante la quale è costretto ad allearsi con il più grande responsabile di furti d'arte, Nolan Booth (Reynolds), per poter catturare la ladra di opere artistiche più ricercata al mondo, soprannominata "L'Alfiere" (Gal Gadot). Ne segue una grande avventura che trascina i tre protagonisti, sempre insieme loro malgrado, in giro per il globo tra piste da ballo, prigioni isolate e giungle selvagge.

Qui il trailer di Red Notice