Cosa guardare su Netflix? Tutte le novità di questa settimana (dal 29 marzo al 4 aprile)

La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi titoli in questa serrimana di fine marzo/inizio aprile 2021 e, se ci sono tante serie che lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altre che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana che va dal 29 marzo al 4 aprile 2021 ecco qualche consiglio sui film e le serie tv più promettenti a cui dare una chance. Abbiamo selezionato un highlight per voi, è The Serpent, la nuova miniserie crime della piattaforma. Buona visione!

The Serpent

In arrivo su Netflix il 2 aprile, The Serpent è il nuovo titolo Netflix che porta sul piccolo schermo la storia vera del killer Charles Sobhraj. Con 8 episodi, il nuovo crime drama della piattaforma ci riporterà agli anni '70 per farci tornare a vivere la storia vera di Sobhraj, il sospettato principale per una serie di crimini di giovani viaggiatrici occidentali nell'hippie trail del sud asiatico. La serie è stata scritta da Richard Warlow e Toby Finlay, ha come produttori esecutivi Warlow, Shankland, Preethi Mavahalli, Lucy Richer e Damien Timmer per la Mommoth Screen e Stephen Smallwood come produttore. The Serpent ha già debuttato in Inghilterra lo scorso gennaio 2021 e si prepara a entrare, proprio domani, nel catalogo di Netflix anche negli altri Paesi.

Film e serie tv in uscita su Netflix questa settimana (22-28 marzo)

1 aprile

Prank Encounters (serie tv) (Stagione 2) Gaten Matarazzo torna per il secondo round dei suoi irresistibili scherzi

(serie tv) (Stagione 2) Gaten Matarazzo torna per il secondo round dei suoi irresistibili scherzi I vestiti raccontano (serie tv) Una docuserie dedicata ai vestiti e alle storie che racchiudono per i loro proprietari che li conservano nei loro armadi

2 aprile