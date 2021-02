Cosa guardare su Netflix? Tutte le novità di questa settimana (dal 22 al 28 febbraio 2021)

La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di febbraio 2021 e, se ci sono tante serie che lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altre che entreranno nel catalogo proprio nei prossimi giorni. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana che va dal 22 al 28 febbraio 2021 ecco qualche consiglio sui film e le serie più promettenti di questa seconda parte del mese. Abbiamo selezionato tre highlight ai quali segue la classifica di tutte le nuove uscite Netfix di questa settimaana. Ora la scelta spetta a voi e buona visione!

Ginny & Georgia (Stagione 1)

Su Netflix il prossimo 24 febbraio 2021, Ginny & Georgia è la versione moderna dell'acclamatissima "Gilmore Girls" (Una mamma per amica). La nuova serie Netflix di 10 episodi, infatti, racconta la storia del rapporto tra una mamma single e sua figlia adolescente tra diversità, emozioni, amori e tutte le difficoltà della vita in una nuova città. Il nuovo mother-daughter drama cercherà di regalare al pubblico una storia di drammi e risate, il tutto ricollegato al rapporto tra una madre 30enne intraprendente e bellissima e una figlia 15enne alle prese con i drammi della vita da teenager e la forte personalità della madre da gestire. Sarà questa serie alla pari di Una mamma per amica? Non resta che dargli una possibilità, il prossimo venerdì, per scoprirlo.

Poldark (Stagione 5)

Arriva su Netflix la quinta e ultima stagione della serie britannica Poldark. La serie, tratta dai romanzi di Winston Graham pubblicati in Italia da Sonzogno avrà la sua conclusione di saga e per scoprire se per i due protagonisti Ross e Demelaza ci sarà un lieto fine, non resta che guardare i nuovi episodi sulla piattaforma di streaming.

Canine Intervention (Stagione 1)

Per tutti gli amanti dei cani e dell'addestramento arriva su Netflix la prima stagione di Canine Intervention, la serie che segue le vicende del famoso addestratore di cani di Oakland, Jas Leverette nonché gestore di una delle migliori strutture di addestramento per cani della California.

Tutte le nuove uscite Netflix di questa settimana

22 febbraio

What Men Want (2019)

23 febbario

Brian Regan: On The Rocks (2021)

Made You Look: A True Story About Fake Art (2020)

Pelé (2021)

24 febbraio

Age of Samurai: Battle for Japan (Stagione 1)

The Call Up (1979)

Canine Intervention (Stagione 1)

Capone (2020)

Ginny & Georgia (Stagione 1)

The Invisible (2002)

The Jönsson Gang & Dynamite Harry (1982)

25 febbraio

Capone (2020)

High-Rise Invasion (Stagione 1)

26 febbraio

Bigfoot Family (2021)

Call Me Crazy (Stagione 1)

The Girl on the Train (2021)

27 febbraio

Poldark (Stagione 5)

28 febbraio