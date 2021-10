Le serie tv da non perdere questo weekend su Netflix

I titoli da non farsi scappare sulla piattaforma di streaming in questo fine settimana che va dal 1 al 3 ottobre

"Cosa guardiamo questo weekend?". Quante volte abbiamo pronunciato questa frase davanti al catalogo Netflix indecisi su quale titolo scegliere per la serata? Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se non si sa neanche da dove iniziare. Ecco allora, per i soliti indecisi seriali, qualche consiglio sulle serie del momento da godersi su Netflix in questo primo weekend di ottobre. Tra Squid Game, la serie che sta spopolando su Netflix in tutto il mondo e nuove attesissime uscite come Maid, tratta dal bestseller di Stephanie Land e L'uomo delle castagne, il nuovo thriller danese della piattaforma di streaming ce n'è per tutti i gusti.

Ora non resta che scegliere se concedersi un weekend all'insegna dei giochi macabri di Squid Game, un fine settimana tra i drammi della vita di una donna delle pulizie o delle serate in compagnia con i trip mentali del thriller L'uomo delle castagne.

Squid Game

Il primo consiglio streaming di questo weekend è Squid Game. Di cosa si tratta? Di una nuova serie coreana di Netflix che, in un innovativo e sorprendente modo, trasporta all'interno di un macabro gioco che, se vinto, permetterebbe ai partecipanti di guadagnare 45,6 miliardi di won e cambiare per sempre la propria vita. A rendere interessante questa serie che sta spopolando sempre di più in tutto il mondo (nella top 10 di Netflix Italia è prima) è la particolarità della trama, l'ottima sceneggiatura e una fotografia dai colori pastello che resta impressa. Squid Game è senza dubbio la serie del momento, da non perdere e da gustarsi fino all'ultimo minuto con il suo finale sconvolgente e c'è già chi sogna una seconda stagione.

Maid

Passiamo all'ultimo consiglio seriale di questa settimana, si intitola Maid ed è una serie drammatica ispirata alla vita di Stephanie Land, raccontata nell'autobiografica "Donna delle pulizie. Lavoro duro, paga bassa e la volontà di sopravvivere di una madre", entrata nella classifica dei bestseller del New York Times. Questa nuova serie Netflix racconta la storia della madre single Alex che, scappata da una relazione violenta, si dà da fare come addetta alle pulizie per sbarcare a malapena il lunario e fa di tutto per non rimanere senza casa nella speranza di dare alla figlia Maddy un futuro migliore. Narrata attraverso la voce tanto commovente quanto divertente di una donna disperata ma determinata, questa serie è un'esplorazione cruda e motivante della forza di una madre.

L'uomo delle castagne

Ebbene sì, cari amanti dei thriller psicologici, questa settimana Netflix è pronta a regalarvi un nuovo titolo che si prospetta molto interessante. Dall'ideatore di The Killing, infatti, arriva L'uomo delle castagne, una serie danese che porta avanti la grande tradizione dei noir nordici. L'uomo delle castagne è tratto dal romanzo d'esordio dello scrittore premiato Søren Sveistrup, tradotto in 28 lingue e pubblicato in 50 paesi e racconta una storia ambientata in un tranquillo sobborgo di Copenaghen, dove in un parco giochi in una ventosa mattina di ottobre la polizia fa una scoperta macabra: una giovane donna brutalmente assassinata e senza una mano. Accanto al corpo, un omino fatto di castagne. Il caso è assegnato all'ambiziosa giovane detective Naia Thulin (Danica Curcic) e al suo nuovo partner Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard). La coppia ben presto scopre sull'oggetto una prova misteriosa che lo collega a una ragazza scomparsa un anno prima e creduta morta, la figlia della politica Rosa Hartung (Iben Dorner). Sei episodi pieni di intrighi, misteri e brivido, assolutamente da non farsi scappare.