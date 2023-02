I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo primo weekend di febbraio 2023.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono tutte al femminile e riguardano il documentaio su Pamela Anderson, Pamela, a love story, vera sorpresa di questa stagione e la nuova serie spagnola La ragazza di neve che, in pochissimo tempo, è volata in top 10 diventando la serie più vista in Italia in questo momento.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di quest'anno ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend di febbraio 2023.

You 4 se siete fan della serie e amate i thriller

Se siete fan di You non c'è bisogno che lo consigli, sapete già che correre a vedere i primi cinque episodi della quarta stagione della serie è praticamente d'obbligo. Joe torna protagonista di un titoli Netflix tra i più riusciti di sempre con una nuova avventura londinese che riesce a portare novità ma a mantenere sempre forte l'identità di questo personaggio così complesso e affascinante di cui veste i panni Penn Badgley. Cinque episodi pieni di carattere che in grado di lasciare sempre con il fiato sospeso, la prova che You, dopo quattro stagioni, continua a non perdere un colpo.

Da me o da te se avete voglia di un po' di romanticismo

Passiamo ora a un film che tutti i romanticoni adoreranno. Stiamo parlando di Da me o da te, una nuova pellicola romantica di Netflix con Reese Witherspoon e Ashton Kutcher) pronta a scaldarvi il cuore. Debbie e Peter sono migliori amici e totalmente agli antipodi. Lei adora fare la solita routine con il figlio a Los Angeles, lui vive di cambiamenti a New York. Quando si scambiano casa e vita per una settimana, scoprono che ciò che pensano di volere potrebbe non corrispondere a ciò di cui hanno realmente bisogno.

The Exchange se amate le storie vere

E, infine, c'è The Exchange, una nuova serie Netflix che approfondisce il tema del mercato azionario nella Kuwait degli anni '80. Due donne, per la prima volta si lanciano nello spietato mondo azionario ridefinendo così un settore dominato dagli uomini e dalla corruzione. Ispirata a una storia vera.