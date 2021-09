I titoli da non perdere su Netflix questo weekend

"Cosa guardiamo questo weekend?". Quante volte abbiamo pronunciato questa frase davanti al catalogo Netflix indecisi su quale titolo scegliere per la serata? Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se non si sa neanche da dove iniziare. Ecco allora, per i soliti indecisi seriali, qualche consiglio sulle serie del momento da godersi su Netflix in questo nuovo weekend di settembre. Tra nuove uscite come il finale de La casa di carta, il capitolo conclusivo di Lucier e, il nuovo titolo animato per adulti sul mondo Lgbtq+ Q-Force, ce n'è per tutti i gusti.

Ora non resta che scegliere se concedersi un weekend in compagnia di Lucifero, un fine settimana alle prese con una delle più grandi rapine della storia della tv o delle serate ironiche e divertenti insieme a una strampalata squadra di spie americane.

Per un weekend "tra le fiamme dell'inferno": Lucifer 6

Il primo consiglio di questo nuovo weekend di settembre è, senza dubbio, la stagione finale di Lucifer, l'adattamento televisivo del fumetto omonimo della Vertigo scritto da Mike Carey. Il diavolo più famoso di tutti i tempi, è tornato sul piccolo schermo per regalare ai suoi affezionatissimi fan, un ultimo atto grandioso prima di lasciare il palcoscenico per sempre. Lucifer 6 sarà una stagione che i creatori della serie hanno definito "un atto d'amore nei confronti dei fan" con grandi ritorni, nuovi personaggi e tante emozioni. Non vi resta che viverle.

Per un fine settimana da brividi: La casa di carta 5

Il secondo consiglio del weekend, per quei pochi che non l'hanno ancora vista, è La casa di carta 5, volume 1. La prima parte del gran finale della serie di Alex Pina ha, infatti, fatto il suo debutto su Netflix la scorsa settimana ottenendo un immediato successo di pubblico e non potevamo che aspettarcelo. Emozionante, dinamica, divertente, triste e tanto nostalgica, questa serie è il perfetto atto conclusivo di un piano geniale di un Professore iniziato 5 anni fa e giunto, ora, al suo termine. La casa di carta, nata come scommessa Netflix, oggi è uno dei successi maggiori della piattaforma di streaming e questa ultima stagione merita di essere gustata episodio per episodio con tutta l'attenzione dovuta. Come finisce la casa di carta? Questo non ve lo possiamo dire, ma vi invitiamo a scoprirlo da soli, questo weekend.

Per delle serate all'insegna dell'ironia: Q-Force

L'ultimo consiglio Netflix di questo weekend è una nuova serie animata della piattaforma di streaming che mette al centro della sua narrazione il mondo Lgbtq+ con 10 divertentissimi episodi che avranno come protagonisti delle spie capitanate da Steve Maryweather, un ragazzo gay che, proprio per il suo orientamento sessuale viene cacciato dall'American Intelligence Agency. Per "vendicarsi" e dimostrare il suo valore, Steve mette su una squadra di piccoli geni, tutti appartenenti al mondo LGBTQ+ chiamata la Q-Force. Tra il meccanico Deb, il maestro nei travestimenti da drag queen Twink e la hacker Stat questo team di "supereroi" saprà dimostrare quanto il valore delle persone sia distante da una mera preferenza sessuale. Ironico, divertente e leggero ma con risonanze profonde, Q-Force, creato da Gabe Liedman, è uno di quei titoli animati per adulti di Netflix da non farsi scappare.