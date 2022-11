I titoli da non perdere su Netflix questo weekend

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend di novembre.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dal documentario sulla storia dell'infermiere killer Charlie Cullen a un altro documentario sulla cosiddetta meditazione orgasmica e su una truffa legata al mondo del sesso (ancora irrisolta), Orgasm Inc fino a passare alla quinta stagione dell'iconica serie The Crown.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dall'11 al 13 novembre 2022.

Se avete amato "The Good Nurse" (e vi piacciono le storie di serial killer): L'infermiere killer

Iniziamo con un documentario, un lungometraggio che ripercorre le tappe principali della storia vera di uno dei serial killer più famosi del mondo ospedaliero americano: Charlie Cullen. Già rappresentata nel film The Good Nurse, questa storia torna su Netflix per essere approfondita con la prospettiva documentaristica con interviste ai diretti protagonisti di questa terribile vicenda che, ancora oggi, portano sulle spalle e sulla coscienza alcuni sensi di colpa dati da questa brutale esperienza. Se vi ha appassionato il film e avete voglia di sentire il racconto di chi ha vissuto in prima persona questa storia, L'infermiere killer è il titolo perfetto per voi.

Se volete approfondire i segreti dell'orgasmo femminile (e vi piacciono le storie di truffe): Orgasm Inc

Passiamo poi a un'altra storia vera, raccontata attraverso la prospettiva documentaristica che riporta il risultato di ben 15 anni di riprese e testimonianze: Orgasm Inc. Questo documentario trascina all'interno di una grande truffa mascherata da altruistica soluzione per risolvere i propri problemi affettivi attraverso un'azienda che prometteva di insegnare pratiche come la cosiddetta "meditazione orgasmica" per arrivare ad avere un orgasmo di ben 15 minuti. Puntando sulla debolezza psicologica di chi ha difficoltà ad avere rapporti intimi con altri esseri umani, quest'azienda fondata dalla guru dell'orgasmo femminile Nicole Deadone, oggi sotto accusa, è diventata leader nel settore del sesso finché alcuni ex dipendenti non hanno iniziato a denunciare quanto accadeva nel dietro le quinte di una apparentemente perfetta società pro-amore. Una storia davvero interessante che vi farà riflettere sull'ossessione dell'orgasmo femminile.

Se siete appassionati della famiglia reale inglese: The Crown 5

E, infine, se siete grandi appassionati della famiglia reale inglese non potete perdere l'ultima stagione di The Crown, una serie iconica che racconta, da ben cinque stagioni, la storia dei reali inglesi. In questi nuovi dieci episodi verrà raccontato uno dei decenni più difficile per questa famiglia, gli anni '90. Con l'inizio del nuovo decennio, la famiglia reale si trova davanti alla più grande sfida mai affrontata mentre il pubblico mette in dubbio apertamente il suo ruolo nella Gran Bretagna degli anni '90.