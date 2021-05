Cosa guardare su Netflix? Le 3 migliori serie tv del weekend (14-16 maggio)

"Cosa guardiamo questo weekend?". Quante volte abbiamo pronunciato questa frase davanti al catalogo Netflix indecisi su quale titolo scegliere per la serata? Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, soprattutto se non si sa neanche da dove iniziare. Ecco allora, per i soliti indecisi seriali, qualche consiglio sulle serie del momento da godersi su Netflix in questo terzo weekend di maggio 2021. Cominciamo con il dire che questo fine settimana lo dedichiamo a una contrapposizione tra storie vere e storie fantascientifiche con un tocco di dramma coreano. Sono tre i titoli che vi consigliamo, tutte serie tv appena uscite a cui dare una chance perché davvero promettenti. Tra l'attesissima serie con Ewan McGregor sulla carriera dello stilista Halston, i nuovi cortimetraggi della serie fantascientifica di Tim Miller Love, Death + Robots e il nuovo K-Drama Vincenzo ce n'è per tutti i gusti. Ora, non vi resta che scegliere.

Per gli amanti della moda e delle storie vere: Halston (miniserie)

Genere: serie drammatica

Data di uscita: 13 maggio 2021

Episodi: 5

Iniziamo con il primo consiglio seriale di questo weekend: Halston con Ewan McGregor. Il mondo della moda torna protagonista di Netflix in questa nuova serie tv dedicata alla vita e alla carriera dello stilista statunitense Roy Halston. Questa miniserie, chiamata appunto "Halston" è composta da 5 episodi nei quali viene mostrato il volto umano e lavorativo del leggendario stilista fondatore dell'omonimo marchio simbolo oggi di un impero dell moda e sinonimo di lusso e prestigio. Uno dei nomi più chiacchierati della New YorK degli anni '70 e '80, quello di Halston dopo un periodo di gloria viene messo in discussione da un'acquisizione che costringerà il suo stesso fondatore a lottare con tutte le sue forze per non perdere il suo bene più prezioso: il suo maschio e se stesso. La produzione esecutiva della serie è affidata a Ryan Murphy, Ian Brennan, Alexis Martin Woodall, Daniel Minahan, Ewan McGregor, Christine Vachon, Pamela Koffler di Killer Films, Eric Kovtun e Sharr White. Minahan è anche regista della serie. La sceneggiatura è stata affidata, invece, a Ryan Murphy, Ian Brennan, Sharr White, Ted Malawer, Tim Pinckney e Kristina Woo.

Per chi ha amato Black Mirror: Love Death + Robots (stagione 2)

Genere: serie antologica fantascientifica

Data di uscita: 14 maggio 2021

Episodi: 8

Passiamo ora a Love Death + Robots volume 2 è la serie antologica della piattaforma di straming che racconta in ogni episodio storie animate di generi diversi che vanno dalla fantascienza all'horror fino a passare per la commedia. Ogni racconto tratta i temi dell'amore, della morte e della tecnologica robotica con un taglio innovativo e coinvolgente. Questa seconda stagione sarà un balzo nel futuro mantenendo sempre le radici affondate nel passato. Per la seconda stagione Miller è affiancato da Jennifer Yuh Nelson come responsabile della supervisione alla regia. La regista, premio Oscar, vanta un'esperienza pluriennale nel campo dell'animazione che include la regia di Kung Fu Panda 2 e 3. Insieme hanno fatto leva sul talento diversificato di registi di animazione brillanti da tutto il mondo per mescolare stili e storie che vanno dalla commedia violenta alla filosofia esistenziale. "Identificare i registi più adatti a raccontare ciascuna storia è un puzzle di stile difficile da risolvere", commenta Jennifer Yuh Nelson.

Per gli appassionati di drammi coreani: Vincenzo (serie tv)

Genere: dramma coreano (k-drama)

Data di uscita: 9 maggio 2021

Episodi: 20

L'ultimo consiglio del weekend è la serie coreana Vincenzo. Il k-drama di Netflix racconta la storia di un bambino coreano che all'età di 8 anni va in Italia per essere adottato. Il suo nome da Park Joo-hyung viene cambiato con quello di Vincenzo Cassano che, dinventato avvocato una volta cresciuto ma anche un consigliere per la mafia. Le sue avventure iniziano nel momento in cui viene coinvolto in un furto di oro e il resto, è tutto da scoprire.