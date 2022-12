I titoli da non perdere su Netflix questo weekend

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend di dicembre.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dalla seconda parte del documentario su Harry e Meghan al nuovo film di Alejandro Inarritu, Bardo, la cronaca falsa di alcune verità fino a passare alla versione di Pinocchio di Guillermo del Toro.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 16 all'18 dicembre 2022.

Harry e Meghan, per vedere come va a finire

Se siete curiosi di scoprire come va a finire la docuserie Netflix su Harry e Meghan non potete perdere gli ultimi tre episodi della serie. Nuove rivelazioni scioccanti, nuovi racconti inediti e nuove dichiarazioni inaspettate da parte di una delle coppie più discusse di sempre, quella composta da un principe inglese e un'attrice americana diventata una duchessa. Una storia d'amore, d'intrighi, di scandali che ha portato l'attenzione del pubbico a essere talmente alta per questo titolo Netflix da farlo diventare il documentario più visto di sempre nella prima settimana di debutto. Come andrà a finire questa storia da favola? A voi scoprirlo.

Bardo per un viaggio psichedelico tra sogno e realtà

Se amate il regista premio Oscar Alejandro G. Iñárritu e siete fan dei film dalla trama surreale allora Bardo, la cronaca falsa di alcune verità è il titolo giusto per voi. Questo film è un'esperienza epica, coinvolgente e con immagini mozzafiato che segue il percorso intimo e commovente di Silverio, un noto giornalista e documentarista messicano che vive a Los Angeles. Dopo aver vinto un prestigioso premio internazionale, Silverio si sente obbligato a tornare nel paese nativo, ignaro del fatto che questo semplice viaggio lo spingerà verso i propri limiti esistenziali. La follia dei suoi ricordi e delle sue paure si estende al presente, infondendo un senso di stupore e meraviglia nella sua vita quotidiana. Tramite emozioni e grandi risate, Silverio si pone domande universali ma intime riguardo all'identità, al successo, alla mortalità, alla storia del Messico e ai profondi legami familiari che condivide con la moglie e i figli. Ovvero, cosa significa essere umani in questo particolare periodo.

Pinochio di Guillermo del Toro perché è una meraviglia

E infine, se non l'avete ancora visto, non potete perdervi la versione di Guillermo del Toro del grande classico Pinocchio. Un adattamento animato di una magia sorprendente, costruito su immagine e somiglianza di Del Toro che porta tutta la sua creatività in questo progetto rinnovando l'originale ma rispettandolo allo stesso tempo. Pinocchio è un film adatto a grandi e piccoli in grado di far riflettere, emozionare e spaziare tra moltissime tematiche attualissime come la riflessione sulla religione, sulla vita, sulla morte, sull'amore.