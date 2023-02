I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend di febbraio 2023.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dalla nuova serie con Matilda De Angelis, La legge di Lidia Poët alla prima parte della quarta stagione di You fino al nuovo reality sudcoreano Physical da 100 a 1.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di quest'anno ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend di febbraio 2023.

Perché è una bella sorpresa di Netflix: La legge di Lidia Poët

Iniziamo con il primo consiglio di questo weekend che non potrebbe non essere la nuova serie con Matilda De Angelis nei panni della prima avvocata d'Italia. Stiamo parlando de La legge di Lidia Poët, una serie di Netflix Italia che ha avuto il coraggio di essere diversa, di raccontare la storia di una donna indipendente senza scadere nel femminismo esagerato, senza idolatrare un personaggio importante della storia ma mostrando ogni sua sfaccettatura e contraddizione al punto da renderlo umano, così come tutti noi. Questa serie, divertente, ritmata, appassionante, è una bella sorpresa di Netflix che vale la pena di scoprire.

Perché ha sempre il suo fascino, anche dopo quattro stagioni: You 4

Passiamo a You e se siete fan della serie non potete perdervi l'ultimo capitolo appena uscito su Netflix, Cinque episodi che vedono Joe in una nuova vita londinese alle prese con una nuova identità da mantenere e un misterioso serial killer da scovare. Una serie che nonostante stia andando avanti da un po' riesce sempre a mantenere la sua identità e quella dinamicità di cui non ci si può non innamorare.

Perché vi terrà incollati allo schermo: Physical da 100 a 1

E, infine, se siete appassionati di sport e se amate le sfide a colpi di forza non potete perdervi una serie sudcoreana davvero innovativa e interessante che punta a trovare il fisico più forte ed efficiente tra 100 degli uomini e donne più allenati del Paese, Physical da 100 a 1. Atleti olimpionici di diverse discipline, crossfitter, bodybuilder, ballerini, militari, i più prestanti personaggi al giorno d'oggi della Corea del Sud si sfideranno a colpi di forza menale, strategia, potenza per aggiudicarsi il titolo di uomo o donna più forte. Una gara avvincente che spinge a riflettere su quanto per essere un vincente non basta avere muscoli ma bisogna avere cervello, furbizia, strategia ma soprattutto una grandissima forza di volontà.