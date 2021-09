I titoli da non perdere su Netflix questo weekend

Cosa guardiamo questo weekend?". Quante volte abbiamo pronunciato questa frase davanti al catalogo Netflix indecisi su quale titolo scegliere per la serata? Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se non si sa neanche da dove iniziare. Ecco allora, per i soliti indecisi seriali, qualche consiglio sulle serie del momento da godersi su Netflix in questo nuovo weekend di settembre. Tra nuove uscite come la terza stagione di Sex Education, serie inedite come il cartone per adulti Chicago Party Aunt e (per chi non dovesse averlo ancora visto) il gran finale di Lucifer, ce n'è per tutti i gusti.

Ora non resta che scegliere se concedersi un weekend in compagnia di Lucifero, un fine settimana di drammi adolescenziali o delle serate ironiche e divertenti insieme a una zia un po' pazza e a suo nipote alle prese con una crisi esistenziale.

Per un fine settimana tra amori, sesso e drammi: Sex Education 3

Fa il suo debutto oggi stesso su Netflix e, se siete fan di questa serie britannica, non potete non vedere la sua terza stagione che riprende la storia di Otis, Maeve e degli altri personaggi della trama da dove l'avevamo lasciata nel secondo capitolo. Adesso le cose si fanno più intense: Otis fa sesso occasionale, Eric e Adam hanno ufficializzato la loro relazione e Jean sta per avere un bambino. Nel frattempo, la nuova preside Hope (interpretata da Jemima Kirke) cerca di ripristinare gli standard di eccellenza della Moordale, Aimee scopre il femminismo, Jackson si prende una cotta, mentre un messaggio vocale perduto incombe ancora. Non vi abbiamo ancora convinto? Beh, le novità saranno tante e anche il cast di Sex Education 3 si colora di nuovi volti tra cui Jason Isaacs nel ruolo di Peter Groff, il fratello maggiore, di maggior successo e decisamente poco modesto del padre di Adam; l’artista Dua Saleh, al debutto attoriale nel ruolo di Cal, un nuovo studente non binario della Moordale; e Indra Ové nel ruolo di Anna, la madre adottiva di Elsie, la sorellina di Maeve. Da non perdere!

Per delle serate tra risate e riflessioni con la nuova serie animata Chicago Party Aunt

Netflix ha appena lanciato una nuova serie animata per adulti che ha tutta l'aria di essere uno di quei titoli da non farsi scappare. Gli ingredienti ci sono tutti: una zia di mezz'età un po' pazza ma libera e intraprendente, un nipote alle prese con una crisi esistenziale che decide di prendersi un anno sabbatico da Stanford. Il resto? Quello dovrete scoprirlo voi tuffandovi in questo coloratissimo mondo creato da Chris Witaske e ispirato al suo account Twitter. Tra dialoghi ironici e una storyline che ondeggerà tra il divertente e il profondo siamo sicuri che Chicago Party Aunt saprà conquistarvi.

Per un weekend "tra le fiamme dell'inferno": Lucifer 6

L'ultimo consiglio seriale di questo weekend è rivolto a tutti quelli che non hanno ancora visto il gran finale di Lucifer. Ebbene sì, la stagione finale di Lucifer, l'adattamento televisivo del fumetto omonimo della Vertigo scritto da Mike Carey, non può non essere vista. Il diavolo più famoso di tutti i tempi, è tornato sul piccolo schermo per regalare ai suoi affezionatissimi fan, un ultimo atto grandioso prima di lasciare il palcoscenico per sempre. Lucifer 6 è una stagione che i creatori della serie hanno definito "un atto d'amore nei confronti dei fan" con grandi ritorni, nuovi personaggi e tante emozioni. Non vi resta che viverle.