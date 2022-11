I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend di novembre.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dalla nuova serie dai creatori di Dark, 1899 alla sesta e attesissima stagione di Elite fino a passare alla nuova commedia romantica natalizia Natale con te.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 18 al 20 novembre 2022.

Perché è una delle serie più belle del 2022: 1899

Il primo consiglio streaming di questo nuovo weekend di novembre non poteva che essere 1899, la nuova serie rivelazione di Netflix nata dai creatori di Dark che in otto episodi vi trascinerà all'interno di una nave piena di misteri e storie incredibili tra realtà e immaginazione. Una serie meravigliosa che perdersi sarebbe un vero peccato.

Perché Elite è sempre Elite: Elite 6

E poi c'è Elite che torna con la sesta stagione e se siete fan della serie spagnola non potete perdervela. Dopo la morte di Samuel, Las Encinas si prepara per un nuovo anno scolastico cercando di mascherare al meglio i disastri del passato, ma i conflitti tra le classi sono sistemici: razzismo, sessismo, violenza domestica e odio nei confronti di LGTBI sono solo alcune delle problematiche che si manifestano nei corridoi del prestigioso istituto questa stagione. Se i responsabili della scuola non intervengono per sistemare le cose, dovranno farlo gli studenti.

Perché vi proietterà già nell'atmosfera natalizia: Natale con te

E, infine, se cercate, invece, qualcosa di più leggero e natalizio c'è Natale con te, una nuova comedy di Netflix che vi farà subito tuffare nelle romantiche atmosfere del Natale. Con un esaurimento da lavoro, la pop star Angelina fugge per realizzare il desiderio di una giovane fan di una piccola cittadina dello stato di New York, dove troverà l'ispirazione per dare nuovo slancio alla sua carriera e anche la possibilità di un amore vero.