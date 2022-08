I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend di agosto.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dalla nuova serie thriller Echoes al film con Jamie Foxx nelle vesti di cacciatore di vampiri, Day Shif fino a passare al nuovo e attesissimo film della saga erotica 365 giorni.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 19 al 21 agosto 2022.

Se avete voglia di trip mentali: Echoes

Il primo consiglio di questo weekend è un nuovo thriller di Netflix dai toni un po' dark. Si tratta di Echoes, la nuova serie dai creatori di Tredici che punta a regalare al pubblico un'esperienza tra il riflessivo e il misterioso. La storia raccontata da Echoes è quella di due sorelle, Leni e Gina, due gemelle identiche che condividono un pericoloso segreto. Lo scambio di ruolo iniziato di nascosto da bambine le ha portate a condurre una doppia vita da adulte: le sorelle condividono due case, due mariti e un bambino, ma il loro mondo perfettamente coreografato sprofonda nel caos quando una delle due scompare.

La recensione di Echoes

Se avete voglia di un film stile anni '90: Day Shift

Per chi, invece, ha voglia di un po' di spensieratezza e vuole tuffarsi nelle atmosfere anni '90 dei film sui vampiri c'è Day Shift, una nuova commedia vampiresca di Netflix che vede, tra i protagonisti Jamie Foxx, Snoop Dog e la Laurel di How to Get Away With Murder, Karla Souza. Jamie Foxx interpreta un padre che lavora sodo per offrire una vita decente alla figlia intelligente e vivace, ma il suo modesto lavoro di pulizia di piscine è una copertura per la vera fonte di reddito: stanare e uccidere vampiri per un gruppo internazionale di cacciatori di vampiri.

Se avete voglia di qualcosa di un po' più spinto: Altri 365 giorni

E poi, questo weekend, esce il nuovo film della saga erotica 365 giorni e non lo si può perdere. Perfetto per una serata d'estate, questo nuovo capitolo della storia tratta dal romanzo di Blanka Lipinska che torna con una nuova parte. La relazione tra Laura e Massimo è in bilico: i due cercano di superare i problemi di fiducia, mentre Nacho è determinato a dividerli.