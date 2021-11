I titoli da non perdere su Netflix questo weekend

"Cosa guardiamo questo weekend?". Quante volte abbiamo pronunciato questa frase davanti al catalogo Netflix indecisi su quale titolo scegliere per la serata? Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se non si sa neanche da dove iniziare. Ecco allora, per i soliti indecisi seriali, qualche consiglio sulle serie del momento da godersi su Netflix in questo penultimo weekend di novembre.

Tra la nuova serie animata di Zerocalcare, l'innovativo nuovo show Netflix a metà tra fantascienza e western e la serie horror coreana Hellbound ce n'è per tutti i gusti.

Ora non resta che scegliere se concedersi un weekend all'insegna dell'introspezione, un fine settimana da brivido oppure delle serate avvincenti e piene di colpi di scena.

Per un weekend all'insegna dell'introspezione: Strappare lungo i bordi di Zerocalcare

Come non consigliare Strappare lungo i bordi questo weekend! La nuova serie animata di Zerocalcare, uscita da qualche giorno su Netflix, è la scelta perfetta per un weekend all'insegna dell'introspezione e delle emozioni. Breve e concisa, leggera ma allo stesso tempo profonda, in poco tempo, Michele Rech, il fumettista dietro lo pseudonimo di Zerocalcare, riesce a creare un racconto che dice tutto quello che deve dire in sei intelligentissimi episodi della durata di 15 minuti ciascuno. Tornano Sarah, Secco, gli amici di sempre di Zerocalcare e la sua coscienza con la forma di Armadillo. Dai ricordi sugli anni della scuola alle lamentazioni esistenziali nei confronti della propria incompiutezza, il tutto è narrato con la voce di Zerocalcare, che doppia tutti i personaggi, tranne l’armadillo (Valerio Mastandrea) e ogni capitolo della storia sembra costruire un tassello di un mondo fatto di pochissime certezze e di amicizie incrollabili. E quando, nel finale, tutti i pezzi saranno al loro posto, il mosaico che avranno costruito sarà una sorpresa per lo spettatore, ma anche per il protagonista.

Qui il trailer di Strappare lungo i bordi

Per un fine settimana da brivido: Hellbound

Il secondo consiglio di questo weekend è Hellbound, la nuova serie Netflix tra l'horror e il thriller che racconta un'originale storia di esseri soprannaturali che compaiono all'improvviso sulla Terra e trascinano le persone all'inferno scatenando il caos e consentendo all'organizzazione religiosa 'Nuova Verità' di aumentare la propria influenza. Questa serie, di sei episodi in totale, è stata presentata in tre festival cinematografici importanti: dal 46° Toronto International Film Festival al 26° Busan International Film Festival, fino a passare per il 65° BFI London Film Festival del 2021 ottenendo numerose critiche positive. Tra esseri ultraterreni, misteri, sentenze, manipolazioni mentali e organizzazioni religiose sembra proprio che Hellbound sarà in grado di tenerci incollati allo schermo. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire ulteriori informazioni sull'avvincente trama di questo nuovo titolo Netflix e quando troveremo gli episodi sul catalogo della piattaforma di streaming.

Qui il trailer ufficiale di Hellbound

Per delle serate piene avvincenti: Cowboy Beebop

Passiamo all'ultimo consiglio di questa settimana: l'attesissima serie Netlfix Cowboy Bebop. Si tratta di un western spaziale (che già detta così incuriosisce) basato sull'omonimo anime, ad alto contenuto d'azione che vede protagonisti tre cacciatori di taglie, alias "cowboy", in fuga dal loro passato. Radicalmente diversi, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) e Faye Valentine (Daniella Pineda) formano una squadra agguerrita e sarcastica pronta a combattere i peggiori criminali del sistema solare, se il prezzo è giusto ma che può solo farsi strada a calci e battute tra le tante risse prima che il passato finisca per fagocitarli tutti. Un genere innovativo e una storia intrigante che sembrano promettere davvero bene. Staremo a vedere.

Qui il trailer di Cowboy Bebop