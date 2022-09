I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend di settembre.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dalla nuova stagione di SKAM Italia alla nuova serie thriller Il diavolo in Ohio, fino a passare a Non sei niente di speciale, una nuova dramedy spagnola.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 2 al 4 agosto 2022.

Se siete fan di SKAM: SKAM Italia 5

Il primo consiglio di questo primo weekend di settembre non poteva che essere SKAM. Considerato dalla critica italiana e internazionale uno dei migliori adattamenti dell’omonimo show norvegese per il linguaggio utilizzato e per l’approccio ai temi trattati, SKAM Italia torna con una nuova stagione originale, raccontata ancora una volta fuori dagli stereotipi dell’adolescenza. A cavallo tra università e liceo, continuano le storie degli storici protagonisti di Skam Italia ora affiancati da un nuovo gruppo di personaggi femminili. Al centro della nuova stagione, le vicende di Elia (Francesco Centorame) e l’importante percorso di accettazione che dovrà compiere. La complicità degli amici di sempre, determinante per raggiungere questo obiettivo, si intreccerà alle vicende di Elia alle prese con i nuovi personaggi.

Se vi sentite in vena di horror: Il diavolo in Ohio

Altra serie da non perdere è un nuovo thriller dai toni horror, Il diavolo in Ohio. Quando la psichiatra ospedaliera Suzanne Mathis dà rifugio a una misteriosa ragazza evasa da una setta, il suo mondo viene sconvolto e la sua stessa famiglia rischia di essere distrutta.

Se avete voglia di soprannaturale: Non sei niente di speciale

E, infine, se avete voglia di un po' più di supernatural c'è Amaia stessa pensa che la sua vita sia terribile. All'improvviso deve lasciare Barcellona, dove vivono tutti i suoi amici e dove è abituata alla sua routine, per trasferirsi nel villaggio della madre dove non succede mai niente. Tuttavia presto scopre qualcosa che potrebbe sconvolgerle l'esistenza, forse ha ereditato i poteri della nonna: una donna che non ha mai conosciuto, ma con la reputazione di essere l'unica strega mai vissuta a Salabarria.