I titoli da non perdere su Netflix questo weekend

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend che va dal 24 al 26 febbraio 2023.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dalla nuova stagione di Outer Banks al nuovo reality sudcoreano Physical da 100 a 1 che giunge al suo episodio finale e che permetterà di scoprire chi è l'uomo più forte di tutti fino a passare al film romantico primo in classifica, Da me o da te.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di quest'anno ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend di febbraio 2023.

Se siete fan della serie, Outer Banks 3

Iniziamo con la terza stagione di Outer Banks e se siete fan della serie non potete perdervela. I Pogue sono approdati su un'isola deserta dopo aver perso l'oro ed essere fuggiti da Outer Banks. Per un momento quella che chiamano ufficialmente "Poguelandia" sembra un posto idilliaco dove vivere e i nuovi abitanti trascorrono le loro giornate pescando, nuotando e godendosi lo stile di vita spensierato della loro dimora temporanea. Ma le cose si mettono rapidamente male quando John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ e Cleo si ritrovano di nuovo coinvolti in una caccia al tesoro e devono letteralmente fuggire per salvarsi la vita. Si trovano al verde e lontani da casa, non possono fidarsi di nessuno e devono fare i conti con Ward e Rafe, assetati di vendetta, e uno spietato criminale caraibico che non si fermerà davanti a nulla per trovare il bottino. Il tesoro è davvero alla loro portata o si tratta di una trappola per fermarli una volta per tutte? In ogni caso, i Pogue devono lottare contro il mondo e l'unico modo per farcela è restare uniti.

Se amate le sfide adrenaliniche, Physical da 100 a 1 (la finale)

Come non guardare come va a finire uno dei reality più appassionanti degli ultimi anni, una sfida di potenza, forza mentale, forza fisica e strategia che eleggerà l'uomo più forte tra i migliori atleti della Corea del Sud. Physical da 100 a 1 è una delle serie più viste delle ultime settimane e sta letteralmente entrando nel cuore del pubblico di tutto il mondo portando su Netflix un format tutto nuovo e decisamente accattivante. Chi sarà l'uomo più potente di tutti? Chi vincerà questa sfida pazzesca? A voi scoprirlo.

Se avete voglia di romanticismo, Da me o da te

E, infine, per tutti gli amanti delle commedie romantiche c'è Da me o da te, il nuovo film con Reese Witherspoon e Ashton Kutcher che è primo in classifica da quando ha fatto il suo debutto il 10 febbraio. Apprezzatissimo dal pubblico che ama il romanticismo molto più di quanto voglia ammettere, questo film racconta la storia di Debbie e Peter sono migliori amici e totalmente agli antipodi. Lei adora fare la solita routine con il figlio a Los Angeles, lui vive di cambiamenti a New York. Quando si scambiano casa e vita per una settimana, scoprono che ciò che pensano di volere potrebbe non corrispondere a ciò di cui hanno realmente bisogno.