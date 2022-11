I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

1899, Mercoledì, Ghislaine Maxwell: soldi, potere e perversione

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend di novembre.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dalla nuova serie dei creatori di Dark, 1899, un thriller psicologico da non perdere alla nuova serie di Tim Burton, Mercoledì fino a passare al documentario sulla controversa storia di Ghislaine Maxwell.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 25 al 27 novembre 2022.

Se non l'avete ancora vista, 1899 perché è pazzesca

Il primo consiglio di questo weekend è una serie thriller uscita su Netflix la scorsa settimana, 1899 un titolo talmente bello che non vedere sarebbe un peccato. Quindi, se non avete ancora avuto tempo di immergervi in questa storia nata dalla mente dei creatori di Dark, fatelo subito. Gli 8 episodi voleranno e non saranno abbastanza per appagare la vostra voglia di arrivare in fondo a un gioco di misteri costruito alla perfezione. La storia è quella di un piroscafo pieno di migranti che si dirige verso ovest lasciandosi alle spalle il Vecchio Continente. I passeggeri, provenienti da diverse nazioni europee, hanno in comune speranze e sogni per il nuovo secolo e per il loro futuro all'estero. La traversata però subisce una svolta imprevista con l'avvistamento in alto mare di un'altra nave di migranti alla deriva. Ciò che troveranno a bordo trasformerà il loro viaggio verso la terra promessa in un terrificante incubo.

Se amate il dark fantasy, Mercoledì

Non è una serie molto riuscita ma comunque per farsi una propria idea è giusto guardarla, stiamo parlando del nuovo titolo per Netflix di Tim Burton, Mercoledì. La serie è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, la scuola per eccellenza per outsiders, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima, tutto ciò mentre esplora le nuove e complicate relazioni interpersonali.

Se vi piacciono le storie vere: Ghislaine Maxwell: soldi, potere e perversione

E, infine, se siete grandi appassionati di storie vere e documentari, Netflix regala un nuovo titolo di questo genere di racconto: Ghislaine Maxwell: soldi, potere e perversione che racconta la storia di una donna, l'imprenditrice britannica Ghislaine Maxwell, accusata di adescamento di minori e traffico sessuale. Questo film va oltre gli scioccanti titoli dei giornali per raccontare la storia vera della misteriosa complice di Epstein, mostrando come ceto sociale e privilegi abbiano oscurato la sua natura predatoria.