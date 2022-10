I titoli da non perdere su Netflix questo weekend

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo utlimo weekend di ottobre.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dalla nuova serie horror di Guillermo del Toro, Cabinet of Curiosities al nuovo thriller con Jessica Chestain, The Good Nurse fino al film italiano con Matilda De Algelis e Pietro Castellitto, Rapiniamo il Duce.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 28 al 30 ottobre 2022.

Se avete voglia di un mix di brivido e genialità: Cabinet of Curiosities

Il primo consiglio streaming di questo ultimo weekend di ottobre è, senza dubbio, Cabinet of Curiosities, la serie di Guillermo del Toro che con otto storie nate dalla sua mente, coinvolge lo spettatore in atmosfere da brivido e fantasiose una più affascinante dell'altra. L'acclamato regista premio Oscar, nonché ideatore, produttore esecutivo e co-showrunner Guillermo del Toro ha curato una collezione di storie senza precedenti che definiscono un intero genere sfidando l'idea tradizionale di horror.

Questi otto racconti che spaziano tra macabro, magico, gotico, grottesco e tradizionalmente inquietante sono ugualmente sofisticati e sinistri (inclusi due soggetti originali di del Toro) e sono portati in vita da un team di sceneggiatori e registi scelti personalmente da lui.

Se cercate un gran bel thriller: The Good Nurse

Altro titolo Netflix da non perdere questo weekend è il film The Good Nurse. In questo thriller avvincente, basato su una storia vera, un'infermiera preoccupata che un collega sia colpevole della misteriosa morte di vari pazienti rischia la vita per portare alla luce la verità. Un film emozionante e di grande qualità diretto dal candidato all'Oscar Tobias Lindholm, sceneggiato dalla candidata all'Oscar Krysty Wilson-Cairns e interpretato dall'attrice premio Oscar Jessica Chastain nel ruolo di Amy Loughren insieme a Eddie Redmayne nel ruolo di Charles Cullen. Da non perdere.

Se vi piacciono i film tra azione e storia: Rapiniamo il Duce

E, infine, se avete voglia di un film d'azione vi consigliamo Rapiniamo il Duce, il nuovo film Netflix con Pietro Castellitto e Matilda De Angelis a metà tra storia e azione. La storia? Ci troviamo nella Milano del 1945, alla fine della guerra, quando un dubbio imprenditore e la sua ragazza decidono di mettere su una banda di ladri per rubare il leggendario tesoro di Mussolini.