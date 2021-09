I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo questo weekend?". Quante volte abbiamo pronunciato questa frase davanti al catalogo Netflix indecisi su quale titolo scegliere per la serata? Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se non si sa neanche da dove iniziare. Ecco allora, per i soliti indecisi seriali, qualche consiglio sulle serie del momento da godersi su Netflix in questo primo weekend di settembre. Tra grandi ritorni come la stagione finale de La casa di carta, nuove uscite come la miniserie thriller Open Your Eyes e il debutto di nuovi titoli che vedono il ritorno di attori amatissimi dal pubblico come La Direttrice con Sandra Oh ce n'è per tutti i gusti.

Ora, però, non resta che scegliere se concedersi un weekend all'insegna del gran finale di una delle rapine più appassionanti del piccolo schermo, un fine settimana dai toni dark oppure delle serate in piena leggerezza.

Per i fan delle avventure della banda del Professore: La casa di carta 5

Come perdersi l'atto finale del piano del Professore? Uno dei primi consigli di questi weekend è, senza dubbio, la prima parte de La casa di carta 5, la serie spagnola che ha saputo conquistare il pubblico di tutto il mondo con un gruppo di ladri vestiti di rosso e con il volto coperto dalla maschera di Salvador Dalì pronti non solo a rubare soldi ma anche a smascherare la corruzione della polizia spagnola. Giunti all'ultima serie, questi amatissimi personaggi guidati dal Professore sono pronti a emozionare il pubblico per un ultima volta prima di dirgli addio. La quinta stagione de La casa di carta riprende la sua storia da dove l'aveva lasciata nel finale della quarta stagione e il binge-watching è d'obbligo.

Per gli amanti dei thiller: Open Your Eyes

Il secondo consiglio di questo fine settimana è Open Your Eyes, una serie dark di sei episodi rivolta diretta da Anna Jadowska e Adrian Panek. Quella raccontata da Open Your Eyes è una storia misteriosa sul destino dell'adolescente Julka, che, a seguito di un tragico incidente, finisce in un centro per la cura dell'amnesia. Al centro, la ragazza instaura relazioni con altri pazienti con esperienze e traumi simili. Incontra anche il misterioso Adam. Il ragazzo diventa la sua guida lì. Tuttavia, quando Julka inizia a fare strani sogni che le sembrano fin troppo reali, si chiede se il posto in cui si trova sia quello in cui pensava che fosse. Cerca di fuggire dal manicomio mentre cerca di scoprire la verità: questo mondo non è quello che sembra. Oltre a Maria Wawreniuk e Ignacy Liss, che fanno il loro debutto sullo schermo, la serie vede protagonisti Marcin Czarnik, Wojciech Dolatowski, Zuza Galewicz, Sara Celler-Jezierska, Klaudia Ko?cista, Marta Nieradkiewicz e Micha? Sikorski.

Per un fine settimana romantico e in leggerezza: La Direttrice

Passiamo all'ultimo consiglio di questo weeeknd: La Direttrice, la serie Netflix che vede il grande ritorno sul piccolo schermo di una delle attrici più amate dal pubblico: Sandra Oh, diventata famosa dopo aver interpretato il personaggio di Christina Yang in Grey's Anatomy. La Direttrice è una comedy che racconta la storia di una professoressa nominata per essere la prima donna a capo della facoltà di inglese in una prestigiosa università (Pembroke University). La serie racconterà, in versione comica, le insicurezze, le paure, la voglia di fare e i pregiudizi che comportano un cambiamento sociale radicale come quello di mettere un'istituzione come un college in mano a una donna che deve cercare di trovare un equilibrio tra l'essere una professionista, una donna, una madre, una fidanzata e un punto di riferimento per i suoi studenti e i professori che dipendono da lei. Subito al centro di uno scandalo e in bilico tra il lasciarsi andare all'amore e il mantenere la facciata di donna "dura".