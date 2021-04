Le 3 serie da non perdere su Netflix questo weekend (30 aprile-2 maggio)

"Cosa guardiamo questo weekend?". Quanti di noi hanno pronunciato questa frase davanti al catalogo Netflix? Tra gli innumerevoli titoli che la piattaforma di streaming ci propone ogni giorno spesso scegliere e mettere d'accordo tutti non è semplice, soprattutto se non si sa neanche da dove iniziare. Ecco allora, per i soliti indecisi seriali, qualche consiglio sulle serie del momento da godersi su Netflix in questo weekend di fine aprile inizio maggio 2021. Cominciamo con il dire che questo weekend lo dedichiamo al crime. Sono due le serie di questo genere che vi consigliamo e la terza, invece, porta un po' più di allegria e punta a raccontare il tema della sessualità femminile con ironia. Incuriositi? Ora non vi resta che scegliere.

Sexify (Stagione 1)

Genere: dramedy

Episodi: 8

Data di uscita: 28 aprile

Questa serie è la novità assoluta di questa settimana. Una serie divertente e seria allo stesso tempo che affronterà il delicato tema della sessualità femminile con chiave ironica. La storia è quella di un'ambiziosa studentessa di scienze, Natalia, sogna di vincere una competizione molto prestigiosa. La sua chiave del successa sta nel creare applicazioni innovative in grado di soddisfare la curiosità e i bisogni sessuali delle persone. Il problema, però, nasce dal momento in cui pur essendo esperta di programmazione, si ritrova a doversi interfacciare con la sua inesperienza dal punto di vista sessuale. La ragazza, così, decide di farsi aiutare dalla sua migliore amica Paulina e la sua coinquilina Monika e, per creare un algoritmo per l'orgasmo femminile, le ragazze iniziano ad esplorare il mondo del sesso per imparare cose nuove sul sesso in sé e su se stesse. Questa serie farà riflettere sulla vita delle giovani ragazze di oggi e su quale sia il loro approccio con il sesso e le loro paure e insicurezze a riguardo.

Suburbia Killer (Stagione 1)

Genere: Crime Drama

Episodi: 8

Data di uscita: 30 aprile

Questa serie, Suburbia Killer (in originale El Inocente) è un adattamento tv del romanzo omonimo di Harlan Coben. Mat, mentre cercava di sedare una rissa, si ritrova assassino. Dopo nove anni di carcere oggi prova a rifarsi una vita con sua moglie Olivia. La vita dell'uomo, però, sta per essere sconvolta di nuovo da un evento, una chiamata da parte della moglie in viaggio per lavoro. Mat inizia una corsa frenetica alla scoperta della verità e la sua innocenza viene di nuovo messa in discussione. Un dramma intrigante e misterioso alla ricerca di verità nascoste. La scelta perfetta per gli amanti del genere crime.

Who Killed Sara? (Stagione 1)

Genere: Crime

Episodi: 10

Data di uscita: marzo 2021

Passiamo a un altro consiglio di genere crime. Si tratta di una serie spagnola dal titolo Who Killed Sara? (In spagnolo Quem matò Sara) che spinge lo spettatore a mettere insieme tutti gli indizi per scoprire chi è stato a uccidere una giovane ragazza tagliando la corda di un paracadue con il quale stava sorvolando un lago. Intrigante e accattivante, questa serie è un continuo farci credere che l'assassino sia qualcuno per poi farci cambiare di nuovo idea. Costruita bene e da finirla anche in un solo giorno. Inoltre, la seconda parte, uscirà proprio in questo maggio quindi meglio farsi tenere pronti.