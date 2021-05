Cosa guardare su Netflix? Le 3 migliori serie tv per questo weekend (30 maggio - 2 giugno 2021)

Cosa guardiamo questo weekend?". Quante volte abbiamo pronunciato questa frase davanti al catalogo Netflix indecisi su quale titolo scegliere per la serata? Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, soprattutto se non si sa neanche da dove iniziare. Ecco allora, per i soliti indecisi seriali, qualche consiglio sulle serie del momento da godersi su Netflix in questo weekend di fine maggio/inizio giugno 2021. Tra grandi ritorni di serie amatissime come Lucifer che torna con la seconda parte della quinta stagione, il debutto del documentario su Roberto Baggio, ideale per gli amanti di questo sport e la nuova stagione del Metodo Kominsky ce n'è per tutti i gusti, ora non vi stesta che scegliere!

Lucifer 5B

Genere: fantasy/supernatural

Episodi: 8

Debutta su Netflix proprio oggi 28 maggio 2021. La serie tv fantasy tratta dal fumetto omonimo della Vertigo scritto da Mike Carey ha saputo conquistare negli anni una grande fetta di pubblico a livello internazionale e si prepara a fare il suo debutto con la seconda parte della quinta stagione. Come proseguirà la storia di Lucifer? Cosa possiamo aspettarci? Cosa sappiamo sui nuovi episodi di Lucifer 5B? Gli showrunner della serie, Ildy Modrovich e Joe Henderson, hanno dichiarato che in questa parte 2 della quinta stagione verrà dato spazio ai sentimenti e al tema della famiglia con un focus sul rapporto di Dio con i suoi figli. Scorpriremo, guardando la serie, anche quali sono le vere intenzioni di Michael e ci sarà anche un episodio musicale e diversi ospiti. Compariranno, come nuovi personaggi, Rob Benedict (Dio in Supernatural) che interpreterà un mercernario, Scott Porter, di Friday Night Lights, nel ruolo del detective Carol Corbett e, il grande l'atteso ritorno di Inbar Lavi nei panni di Eve.

Il Divin Codino

Genere: Docu-bio

Debuttato su Netflix il 26 maggio questo documentario attesissimo sulla vita e la carriera di Roberto Baggio non poteva mancare tra i nostri consigli del weekend. Il documentario prende il titolo dal soprannome più noto del vincitore del Pallone d'oro nel 1993 e sarà un racconto di episodi noti e inediti della carriera calcistica di Baggio con filmati d'epoca, immagini inedite e interviste non solo al protagonista ma anche ad alcuno dei suoi innumerevoli compagni di squadra, avversari o allenatori. Si tratterà di una cronistoria dei 22 anni di carriera della star del calcio Roberto Baggio che include il difficile esordio come giocatore e le divergenze con alcuni degli allenatori.

Il metodo Kominsky (stagione 3)

Genere: dramedy

Episodi: 6