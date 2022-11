I titoli da non perdere su Netflix questo weekend

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo primo weekend di novembre.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dalla nuova miniserie true crime Killer Sally al secondo film di Enola Holmes con Millie Bobby Brown nei panni della sorella di Sherlock Holmes, fino a passare al documentario sulla cosiddetta "meditazione orgasmica", Orgasm Inc.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 4 al 6 novembre 2022.

Se amate il bodybuilding (e i true crime): Killer Sally

Se amate i true crime Netflix ha appena sfornato una nuova docu-serie di uno dei crimini più famosi nel mondo del bodybuilding. In tre episodi, Killer Sally narra la storia del crimine più famoso nel mondo del bodybuilding. Il giorno di San Valentino 1995, il campione nazionale di bodybuilding Ray McNeil stava soffocando la moglie Sally (anche lei bodybuilder), che ha afferrato una pistola e gli ha sparato due colpi letali. In base alla documentata storia di abusi domestici, Sally ha sostenuto di aver agito per legittima difesa, prendendo una decisione improvvisa per salvarsi la vita. Per gli avvocati dell'accusa si è trattato di omicidio premeditato, la vendetta di una moglie gelosa e aggressiva. L'hanno chiamata "delinquente", "bulla" e "mostro". I media l'hanno descritta come “moglie nerboruta" e "principessa palestrata". Sally dice di aver trascorso la sua vita cercando di sopravvivere, intrappolata in un ciclo di violenze iniziate nell'infanzia e concluse con la morte di Ray. Questa complessa storia true crime prende in esame la violenza domestica, i ruoli di genere e il mondo del bodybuilding.

Se siete fan di Millie Bobby Brown: Enola Holmes 2

Dopo il successo del primo film torna con una nuova avventura la sorella di Sherlock Holmes, Enola Holmes interpretata dalla star di Stranger Things Millie Bobby Brown. Come il famigerato fratello, Enola Holmes è ora una detective a contratto e il suo primo caso ufficiale è la ricerca di una bambina scomparsa in un pericoloso complotto che sfocia in un mistero. Per risolverlo avrà bisogno dell'aiuto di amici, tra cui lo stesso Sherlock.

Se siete incuriositi dalla storia dell'azienda di "meditazione orgasmica": Orgasm Inc

Nata nel polo tecnologico di San Francisco e osannata dalle principali testate di salute e benessere come un percorso di realizzazione personale, OneTaste era una società dedicata alla sessualità che ha raggiunto la fama mondiale insegnando una pratica detta "meditazione orgasmica". Questo documentario investigativo di Netflix svela la verità sull'organizzazione e sulla sua controversa ed enigmatica leader tramite 15 anni di riprese inedite e interviste con ex membri.