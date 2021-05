Le 3 migliori serie tv da guardare su Netflix questo weekend (7-9 maggio)

I consigli sui titoli più interessanti della piattaforma da vedere in streaming in questo fine settimana

"Cosa guardiamo questo weekend?". Quanti di noi hanno pronunciato questa frase davanti al catalogo Netflix? Tra gli innumerevoli titoli che la piattaforma di streaming ci propone ogni giorno spesso scegliere e mettere d'accordo tutti non è semplice, soprattutto se non si sa neanche da dove iniziare. Ecco allora, per i soliti indecisi seriali, qualche consiglio sulle serie del momento da godersi su Netflix in questo weekend di inizio maggio 2021. Cominciamo con il dire che questo fine settimana lo dedichiamo a una contrapposizione tra storie vere e storie soprannaturali. Sono tre i titoli che vi consigliamo, tutte serie tv appena uscite a cui dare una chance perché davvero promettenti. Tra la novità più attesa di maggio, Jupiter's Legacy, il racconto seriale della vita di Selena, star della musica Tex-Mex e la docu serie su uno dei serial killer americani più noti degli anni '70, ce n'è per tutti i gusti e ora, non vi resta che scegliere.

Per gli amanti dei supereroi: Jupiter's Legacy

Genere: superhero drama

Episodi: 8

Iniziamo con Jupiter's Legacy, la storia di una nuova generazione di supereroi tratta dai graphic novel di Mark Millar e Frank Quitely. La storia raccontata è quella di un gruppo di amici che scoprono di avere dei superpoteri e fondano un gruppo di supereroi per proteggere il mondo dal male seguendo il codice che i poteri possono essere usati solo a questo scopo. Dopo aver protetto l'umanità per quasi un secolo, la prima generazione di supereroi affida questo compito ai suoi discendenti. La tensione aumenta tra le giovani leve che vogliono dimostrare il proprio valore mentre faticano a tenere alta la leggendaria reputazione dei genitori e a gestire le alte aspettative personali. Questa saga copre un periodo lungo decenni, affrontando dinamiche complesse tra famiglia, potere e fedeltà. La serie è opera dei produttori esecutivi Mark Millar, Frank Quitely, Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott, Steven S. DeKnight, James Middleton e Sang Kyu Kim, ed è interpretata da Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade, Matt Lanter e Ian Quinlan.

Per gli amanti della musica: Selena

Genere: drama

Episodi: 9

Passiamo a Selena Quintanilla che, prima di diventare la regina della musica Tex-Mex era una giovane ragazza texana con grandi sogni e una voce ancora più grande. Questa serie segue la vita della cantante, dai piccoli concerti al successo che l'ha resa la più celebre artista di musica latinoamericana. Dai produttori esecutivi Jaime Dávila, Rico Martinez, Hiromi Kamata, Suzette Quintanilla, Simran A. Singh e Moises Zamora. La serie è stata ideata da Zamora insieme al consulente Don Todd ("This is Us") e interpretata da Christian Serratos, Gabriel Chavarria, Ricardo Chavira, Noemí Gonzalez e Seidy López.

I figli di Sam: verso le tenebre

Genere: documentario

Episodi: 4

L'ultimo consiglio seriale di questo weekend è la docu-serie in quattro episodi sulla storia di uno dei serial killer americani più pericolosi degli anni'70. Stiamo parlando di David Berkowitz, oggi condannato ma che è tornato a far parlare di sé perché sembrerebbe che avesse agito con un complice. Il giornalista Maury Terry ha indagato per decenni su quella che secondo lui era l'oscura e complessa rete responsabile degli omicidi, senza capire che la ricerca della verità gli sarebbe costata cara. Attraverso filmati d'archivio, conversazioni con i protagonisti dell'inchiesta, parole e documenti dello stesso Terry, il regista Joshua Zeman ha approfondito il racconto. Una ricostruzione molto interessante su una storia che vale la pena di essere ricordata.