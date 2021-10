I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo questo weekend?". Quante volte abbiamo pronunciato questa frase davanti al catalogo Netflix indecisi su quale titolo scegliere per la serata? Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se non si sa neanche da dove iniziare. Ecco allora, per i soliti indecisi seriali, qualche consiglio sulle serie del momento da godersi su Netflix in questo secondo weekend di ottobre. Tra Squid Game, la serie che sta spopolando su Netflix in tutto il mondo e nuove attesissime uscite come Maid, tratta dal bestseller di Stephanie Land e Pretty Smart, la nuova comedy della piattaforma di streaming dai creatori di How I Met Your Mother ce n'è per tutti i gusti.

Ora non resta che scegliere se concedersi un weekend all'insegna dei drammi della vita di una donna delle pulizie, un leggero e divertente fine insieme alle avventure di gruppo di amici alla ricerca dell'amore e del propio posto nel mondo o delle serate in compagnia dei giochi macabri di Squid Game.

Per un weekend introspettivo, Maid

Iniziamo con il primo consiglio seriale di questo weekend, si intitola Maid ed è una nuova serie drammatica ispirata alla vita di Stephanie Land, raccontata nell'autobiografica "Donna delle pulizie. Lavoro duro, paga bassa e la volontà di sopravvivere di una madre", entrata nella classifica dei bestseller del New York Times. Questa nuova serie Netflix racconta la storia della madre single Alex che, scappata da una relazione violenta, si dà da fare come addetta alle pulizie per sbarcare a malapena il lunario e fa di tutto per non rimanere senza casa nella speranza di dare alla figlia Maddy un futuro migliore. Narrata attraverso la voce tanto commovente quanto divertente di una donna disperata ma determinata, questa serie è un'esplorazione cruda e motivante della forza di una madre.

Per un fine settimana in piena leggerezza, Pretty Smart

Il secondo consiglio streaming di questo fine settimana riguarda la nuova comedy Pretty Smart dai creatori di Crazy Ex Girlfirend e How I Met Your Mother. La storia raccontata è quella di Chelsea (Emily Osment), un'intellettuale snob che ha frequentato Harvard e che aspira a fare la scrittrice, e che dopo essere stata piantata all'improvviso dal fidanzato, è costretta a trasferirsi sulla costa Ovest e andare ad abitare con Claire (Olivia Macklin), la spumeggiante, spensierata e non troppo intellettuale sorella, e con i suoi tre coinquilini adorabilmente eccentrici e anch'essi poco intellettuali: Grant (Gregg Sulkin), un personal trainer dal fascino prorompente, Solana (Cinthya Carmon), un'ex avvocato diventata guaritrice e Jayden (Michael Hsu Rosen), un influencer sui social. Chelsea abbandona a poco a poco i pregiudizi e la dura corazza man mano che conosce meglio i suoi nuovi amici, creando così un'insolita famiglia acquisita. Una divertente, profonda e ironica comedy che saprà intrattenere ma anche riflettere. Uno di quei titoli da guardare in leggerezza ma che poi sanno sorprenderci.

Per delle serate all'insegna dei trip mentali, Squid Game

Passiamo all'ultimo consiglio del weekend. Se siete tra i pochi che non l'hanno ancora vista allora dovete recuperarla per forza. Stiamo parlando di Squid Game, la serie coreana di Netflix che in pochissimo tempo ha conquistato il podio nelle top 10 della piattaforma di streaming in quasi tutto il mondo. Questo k-drama, che rientra nel genere dei survival games, in un innovativo e sorprendente modo, trasporta all'interno di un macabro gioco che, se vinto, permetterebbe ai partecipanti di guadagnare 45,6 miliardi di won e cambiare per sempre la propria vita. A rendere interessante questa serie che sta spopolando sempre di più in tutto il mondo (nella top 10 di Netflix Italia è prima) è la particolarità della trama, l'ottima sceneggiatura e una fotografia dai colori pastello che resta impressa. Squid Game è senza dubbio la serie del momento, da non perdere e da gustarsi fino all'ultimo minuto con il suo finale sconvolgente e c'è già chi sogna una seconda stagione.