I titoli da non perdere su Netflix questo weekend

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend di fine luglio.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dalla nuova serie di sopravvivenza, Keep Breathing alla comedy con Neil Patrick Harris, Uncoupled, fino a passare al documentario su una delle storie crime più agghiaccianti degli ultimi anni, La ragazza nella foto.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 29 al 31 luglio 2022.

Se vi piacciono le serie di sopravvivenza: Keep Breathing

Se siete amanti delle storie di sopravvivenza ma, soprattutto, dei racconti introspettivi allora Keep Breathing è il titolo Netflix che fa per voi. È una novità di questa settimana, una miniserie di sei episodi da guardare tutta d'un colpo che racconta la storia di una ragazza che sopravvive da sola a un incidente aereo e fa di tutto per restare in vita. L'aspetto più bello della serie non è tanto quello della sopravvivenza quanto i temi trattati come la maternità, mostrata in tutta la sua imperfezione, la sindrome dell'abbandono e l'importanza di un'infanzia felice per una vita adulta felice.

Se avete voglia di leggerezza (e amate Neil Patrick Harris): Uncoupled

Come non consigliare Uncoupled, la nuova comedy di Netflix che vede il ritorno sul piccolo schermo di Neil Patrick Harris che tutti, ormai, conosciamo come "Barney Stinson" per il suo iconico personaggio in How I Met Your Mother. L'attore, infatti, torna protagonista di una storia divertente sulla vita da single a New York dopo i 40 anni. Michael (Neil Patrick Harris) pensava che la sua vita fosse perfetta, ma poi il compagno lo sorprende lasciandolo dopo 17 anni. All'improvviso deve affrontare due incubi: perdere quella che pensava fosse la sua anima gemella e ritrovarsi a oltre quarant'anni da uomo single e gay a New York.

Se vi piacciono le storie crime e volete restare con il fiato sospeso fino all'ultimo: La ragazza nella foto

La ragazza nella foto è un documentario Netflix che racconta una storia che ha dell'incredibile. Si tratta di uno dei più grandi crimini irrisolti (almeno fino a qualche anno fa) dell'America, una storia colma di colpi di scena, verità nascoste e agghiaccianti e personaggi con identità misteriose. Tutto inizia con la scoperta di un cadavere sul ciglio di una strada. È una giovane mamma ma quello che sembra un incidente, in realtà è altro. Chi è questa donna che aveva un'identità falsa e un figlio con un uomo che doveva essere suo marito ma che anch'esso si nascondeva sotto falso nome? Se siete già incuriositi, correte a guardare questo interessantissimo documentario, non ve ne pentirete.