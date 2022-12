I titoli da non perdere quest'ultimo weekend del 2022 su Netflix

The Sandman, The Watcher, Russian doll

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo weekend di capodanno.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono un po' diverse dal solito e abbiamo scelto di proporvi, guardando a tutto quello che è uscito sulla piattaforma di streaming in questo 2022, quelle che, secondo noi, sono state le migliori serie di tutto l'anno.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di quest'anno ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo ultimo weekend del 2022.

Se avete voglia di suspense e colpi di scena: The Watcher

Iniziamo con The Watcher, uno dei thriller meglio riusciti di Netflix di sempre. Ryan Murphy, infatti, è stato in grado di prendere in mano una storia vera e trasformarla in un piccolo capolavoro seriale. Se amate restare sul filo del rasoio, non vedere l'ora di andare avanti nella storia per scoprire cosa di nasconde dietro i misteri e siete incuriositi dalla storia di uno dei più famosi stalker dell'era contemporanea allora The Watcher è la serie per voi.

Se vi va di fare un viaggio psichedelico: Russian Doll

Vi piacciono i viaggi mentali? Vi piace immergervi nei meccanismi più strani della mente umana e indagare sul suo funzionamento? Avete voglia di immergervi in una storia che cerca di dare risposte ai dubbi personali, al senso della vita e alle contraddizioni degli esseri umani? Allora questo weekend non potete perdervi Russian Doll. Entrambe le stagioni di questa serie geniale ideata e interpretata dalla bravissima Natasha Lyonne sapranno trascinarvi in un mondo dove l'impossibile diventa possibile e dove verrete spinti a un'indagine interiore davvero profonda.

Se siete amanti delle storie vere: Dahmer

Se siete tra i pochi a non averla ancora vista dovreste correre a recuperarla perché Dahmer è una delle serie più belle in assoluto di questo 2022. Una storia vera agghiacciante raccontata con una grazia incredibile che la rende un vero e proprio gioiello di Netflix. Non abbiate paura delle scene cruente, il bello in questa serie sta anche e soprattutto nel suo saper essere brutale e meravigliosa allo stesso tempo.

Se avete voglia di stare tra sogno e realtà: The Sandman

E, infine, per tutti gli amanti della mitologia e delle storie tra sogno e realtà, non potete non guardare o riguardare The Sandman. Questa serie, tratta dai fumetti di Neil Gaiman, è la serie rivelazione dell'anno. Un capolavoro dove Morfeo, il re dei sogni, vivrà avventure tra mondi immaginari e mondi reali insieme ai suoi fratelli immortali. Affronterà Lucifero, capirà il senso della vita parlando con la Morte, proverà a vedere cosa accadrebbe al mondo se tutti fossero sempre onesti e se la vita all'interno dei sogni è davvero reale o no. Un viaggio incredibile che non fare sarebbe un vero peccato.