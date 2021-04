Le 3 serie da guardare su Netflix nel weekend di Pasqua (2-4 aprile 2021)

Arriva un nuovo weekend e torna la nostra consueta rubrica di consigli per tutti gli irruducibili del "cosa guardiamo questo weekend"? Indecisi cronici ci rivolgiamo a voi perché sappiamo benissimo quanto sia difficile scegliere in un vastissimo panorama di titoli (apparentemente tutti interessantissimi) tra cui non si sa proprio quale direzione prendere. La serie fantasy? Quella crime? Lo show di cui stanno parlano tutti o quello più di nicchia? Ecco allora che veniamo in vostro aiuto proponendovi una scelta, un po' più semplice, tra soli 3 titoli che abbiamo selezionato tra le ultime uscite "hot" di Netflix che pensiamo siano ideali per un binge-watching pasquale di tutto rispetto. Ecco allora le nostre 3 serie da non perdere in questo primo weekend di aprile, ora la scelta spetta a voi (o magari, visto che il tempo c'è, potete anche guardarle tutte e tre!).

Per gli amanti del soprannaturale (e di Sherlock Holmes): Gli irregolari di Baker Street

Se non l'avete già vista, correte ai ripari! Gli irregolati di Baker Street è la nuova proposta horror/soprannaturale di Netflix che prende spunto da noti personaggi ideati da Arthur Conan Doyle (Sherlock Holmes e il dottor Watson) e li mischia a un gruppo di ragazzi emarginati, i cosiddetti "irregolari" che nella Londra del XIX secolo diventeranno i loro bracci destri nella lotta al crimine soprannaturale. Un racconto intrigante, un po' dark e ideale per chi non può fare a meno del "supernatural", dopotutto le serie tv servono anche a questo, a creare mondi immaginari dove tutto è possibile, anche cose umanamente irrealizzabili.

Per gli appassionati di storie vere e serial killer: The Serpent

The Serpent è la nuova serie Netflix tratta da una storia vera. Quale? Quella di uno dei serial killer più noti e temuti degli anni '70: Charles Sobhraj. In 8 episodi la serie ci porta indietro nel tempo e tra atmosfere hippie ed esotiche ci farà rivivere i tragici momenti delle morti di giovani viaggiatrici occidentali nel sud asiatico tutte legate alla mano di Sobhraj. Più che un mero racconto di una storia del passato, The Serpent si pone l'obiettivo di scavare nell'animo di un uomo che ha sempre desiderato la notorietà e per la quale è stato disposto a commettere di tutto, perfino dei crimini atroci. Se volete entrare nel vivo di come funziona la mente di un serial killer allora questa è la scelta giusta per voi.

Per chi ama le serie in lingua spagnola: Che fine ha fatto Sara?

Al numero uno della top 10 italiana della piattaforma, questa serie messicana, ha già fatto breccia nel cuore degli italiani che, diciamocelo, ma quanto adoriamo i crime e i misteri da risolvere? Ecco allora che "Che fine ha fatto Sara?" diventa il giusto intrattenimento per tutti coloro che amano essere catturati dai colpi di scena e non vedono l'ora di risolvere l'arcano della scomparsa di una ragazza che non si sa come e da chi sia stata uccisa. In fondo, ci piace essere un po' detective e, in più, se amate le serie in lingua spagnola, il gioco è fatto. La storia è quella di un ragazzo che esce di prigione dopo 18 anni per un crimine che non ha commesso e, adesso che è di nuovo libero, vuole solo vendicarsi nei confronti dell'uomo che crede sia stato l'assassino ma che in realtà scoprirà non esserlo. Ma chi è quindi il killer di Sara? A voi scoprirlo!