I titoli da non perdere questo weekend di Pasqua su Netflix

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film guardare in streaming in questo weekend di Pasqua.

Questo fine settimana di metà aprile le nostre proposte Netflix sono variegate e vanno dalla brillante serie sui viaggi nel tempo Russian doll al reality nonché esperimento sociale giapponese Old Enough fino a passare per il nuovo thriller Anatomia di uno scandalo.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste nuove storie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dall'8 al 10 aprile.

Per un fine settimana viaggiano nel tempo: Russian Doll

Non potete non guardare questa serie tra i migliori prodotti degli ultimi anni. Ironica, intelligentissima e accattivante, Russian Doll da assolutamente recuperata prima dell'uscita della seconda stagione la prossima settimana. La storia è quella di una donna, Nadia, una trentaseienne che continua a morire il giorno del suo compleanno e a rivivere la stessa giornata. Interpretata da una straordinaria Natasha Lyvonne, anche regista e produttrice esecutiva della serie, Nadia dovrà fare diversi viaggi indietro nel tempo per salvarsi e salvare il suo compagno di viaggio, Alan con un bellissimo esempio di altruismo, generosità e amore. Questa è una serie anticonvenzionale ma bella proprio per questo, non ha paura di uscire fuori dalle righe e sceglie come protagonisti due antieroi, due personaggi pieni di traumi e problemi psicologici, complessi e vecchie ferite che hanno lasciato un segno indelebile nella loro personalità. Da non perdere!

Per delle serate un po' strambe e divertenti: Old Enough

Old Enough è la grande sopresa di Netflix da non perdere questo weekend. Una serie leggera, divertente, folle e allo stesso tempo geniale. Con questo titolo ci spostiamo in giappone e assistiamo a un vero e proprio esperimento sociale dove bambini di due o tre anni vengono lasciati da soli a portare a termine commissioni per i loro genitori come andare a ritirare la biancheria pulita in lavanderia o andare al mercato a comprare la tempura di pesce. E la cosa assurda? I bambini riescono sempre nelle loro imprese attraversando strade da soli e anche interi quartieri lasciando a bocca aperta gli spetttori e gli stessi cameraman che li seguono passo per passo. Questa serie ha tanto da insegnare dal punto di vista genitoriale e, anche se forse un po' estrema per i nostri canoni italiani, vale davvero la pena di essere vista.

Per un weekend in "tribunale": Anatomia di uno scandalo

Ultimo consiglio, e questa volta per importanza, è Anatomia di uno scandalo, una novità di Netflix che racconta la storia di un processo per presunto stupro e tutte le conseguenze che uno scandalo a livello nazionale può avere sulla vita di una famiglia perbene. Un po' poco originale e abbastanza semplicistico nella struttura, questo nuovo titolo Netflix non convince fino in fondo ma lo mettiamo lo stesso nei consigli perché è giusto che ognuno si faccia la propria opinione e, dopotutto, per una serata senza troppe pretese, ci sta.

