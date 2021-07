I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo questo weekend?". Quante volte abbiamo pronunciato questa frase davanti al catalogo Netflix indecisi su quale titolo scegliere per la serata? Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se non si sa neanche da dove iniziare. Ecco allora, per i soliti indecisi seriali, qualche consiglio sulle serie del momento da godersi su Netflix in questo secondo weekend di luglio 2021. Tra nuove uscite crime come la serie documentario sulla killer Elize Matsunaga, l'ultima stagione della dramedy Atypical e la terza stagione della serie romantica Virgin River, ce n'è per tutti i gusti. Ora non vi resta che scegliere!

Elize Matsunaga: c'era una volta un crimine

Uscita su Netflix l'8 luglio, "Elize Matsunaga: c'era una volta un crimine" è la nuova serie crime della piattaforma di streaming nonchè crudo ritratto della psicologia di un'assassina che, nel 2017, ha ucciso e smembrato suo marito. Dall'interno del carcere dove è rinchiusa in Brasile, Elize ha raccontato alle telecamere di Netflix risvolti inediti di un crimine che ha sconvolto l'intero Paese. Questa serie documentario della piattaforma di streaming mostrerà al pubblico il volto e la mente di una donna che si è spinta fino a superare i limiti della morale. Molto interessante.

Atypical 4

L'altro consiglio del weekend è la quarta e ultima stagione di Atypical, la serie tv della piattaforma di streaming che ha osato raccontare l'autismo in chiave ironica e riuscendo a conquistare il pubblico. In uscita oggi, 9 luglio, Atypical 4 riprenderà il racconto della vita di Sam Gardner, interpretato da Keil Gilchrist che si troverà alle prese con la fine del college e tutta l'insicurezza di questo difficile periodo a metà tra la giovinezza e il mondo adulto. Il ragazzo, sempre spinto dalle sue ambizioni, punterà su un grande progetto che, però, lo porterà in direzioni diverse da quelle che si aspettava, un po' come accade nella vita di qualsiasi ragazzo neolaureato ma sarà motivo di grande crescita per Sam.

Virgin River 3

L'ultima serie tv da non perdere questo weekend è Virgin River 3 che torna con nuovi episodi a partire proprio da oggi, 9 luglio. La serie, a metà tra il drama e il romantico, sarà piena di eventi e colpi di scena tra un funerale, un incendio, un divorzio, un uragano e una nuova storia d'amore la terza stagione della serie sembra promettere davvero bene con colpi di scena che promettono di tenere incollati allo schermo i fan. Cosa accadrà a Mel, Jack e i loro concittadini? Non vi resta che scoprirlo!