I titoli da non perdere su Netflix questo weekend

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film guardare in streaming in questo nuovo weekend di fine aprile/inizio maggio.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dalla nuova serie francese Le 7 vite di Lea al film horror Choose or Die fino a passare alla serie più chiacchierata di Netflix dell'ultimo periodo Heartstopper.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste nuove storie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 29 aprile al 1 maggio.

Se amate le serie introspettive e sui viaggi nel tempo: Le 7 vite di Lea

Le 7 vite di Lea è un piccolo gioiello appena uscito sul catalogo di Netflix. 7 episodi per 7 viaggi nel tempo e nel corpo di qualcun altro da parte della protagonista di questa bellissima storia sulla ricerca del sé: Lea. È una ragazza di 17 anni, un'adolescente alle prese con una crisi esistenziale che sta per buttare via la vita con le sue stesse mani finché non trova il corpo di un ragazzo deceduto 30 anni prima e inizia così un viaggio nel tempo alla ricerca della vera origine della sua morte. Lea, infatti, ogni volta che va a dormire si sveglia nel corpo di qualcun altro in un'epoca diversa dalla sua e in queste sette notti dovrà trovare il modo di sciolgere un mistero e capire cosa vuole davvero dalla vita.

Se avete voglia di un horror stile anni '90: Choose or Die

Passiamo ora al consiglio ideale per tutti gli amanti degli horror, soprattutto per quelli che hanno una certa nostalgia degli anni '90. Il consiglio ideale per chi ha voglia di tuffarsi in questo stile cinematografico è Choose or Die, un film che mette in scena una storia ai limiti dell'immaginabile dove un vecchio giochino per il computer diventa una trappola mortale. Tra morti improvvise, misteri e un risvolto finale interessante questo film, anche se non è eccezionale e pecca di diverse lacune tecniche, vi farà passare una serata in leggerezza e vi farà riflettere su diverse tematiche attuali.

Se volete tuffarvi nel mondo degli adolescenti di oggi tra amori, amicizie e la scoperta di sé: Heartstopper

È la serie Netflix di cui tutti stanno parlando. È diventata in pochissimo tempo trendig topic su Twitter. Stiamo parlando di Heartstopper, la nuova serie inglese della piattaforma di streaming che racconta non solo un amore omosessuale ma tutto il bello e il brutto dell'essere adolescenti e dover scoprire la propria identità e la propria sessualità. Un tenero e bellissimo racconto di formazione che mostra gli anni più difficili della crescita di una persona tra amicize, primi amori e tutto il bello dell'essere ancora alla ricerca del proprio io.