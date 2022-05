I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film guardare in streaming in questo nuovo weekend di fine aprile/inizio maggio.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dalla nuova serie spagnola Benvneuti a Eden al nuovo titolo sudcoreano di Netflix The Sound of Magic fino a passare per la nuova grande opera di Mike Myers, Il Pentavirato.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste nuove storie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 6 all'8 maggio.

Per un weekend di intrighi e colpi di scena: Benvenuti a Eden

Il primo consiglio streaming di questo weekend è la nuova serie Netflix in lingua spagnola, Benvenuti a Eden. Si tratta di una vera e propria sorpresa di Netflix, un titolo poco pubblicizzato ma di grande valore. Benvenuti a Eden è un mix tra diverse serie di successo degli ultimi anni, un po' Elite, un po' Lost, un po' The Wilds. Si tratta di un titolo che terrà letteralmente incollati allo schermo con i suoi colpi di scena e la sua intrigante trama a metà tra il fantasy, il survival game e il mistery e un gioco di flashback molto interessante. La location è un'isola deserta dove vengono "reclutati" ragazzi giovani in piena crisi esistenziale e soprattutto non felici per far parte di un gruppo capitanato da un uomo e una donna che vogliono fondare un mondo migliore. L'isola appare come un luogo di festa e divertimento per poi trasformarsi in una vera e propria trappola. Con otto episodi questa serie sembra proprio che sarà il nuovo titolo di punta della piattaforma di streaming. E in più, nel cast, c'è anche la cantante Ana Mena.

Per un fine settimana magico: The Sound of Magic

Un altro titolo da non perdere in questo weekend, soprattutto se siete degli inguaribili sognatori, è The Sound of Magic, la nuova serie sudcoreana di Netflix che si preannuncia un vero e proprio incanto. Si tratta di un titolo di otto episodi, tratto da un webtoon, dove viene raccontata, in chiave musicale, la storia di una ragazza che ha sempre sognato di diventare una maga ma che ha abbandonato questo suo desiderio finché non incontra un mago misterioso che non vuole diventare adulto ma restare sempre un bambino, che le fa cabiare idea.

Per delle serate tra ironia e grandi riflessioni: Il Pentavirato

E infine, per gli amanti del sarcasmo e di Mike Myers (il volto di Austin Powers) c'è Il Pentavirato. La si guarda tutta d'un soffio questa serie che fa dell'ironia la sua carta vincente e che è in grado di far riflettere sui problemi del mondo contemporaneo dall'abuso della tecnologia ai social media fino a passare alla perdita della morale. Il Pentavirato è una serie davvero bizzarra ma intelligentissima dove Mike Myers brilla nell'interpretazione di otto diversi personaggi oltre che come creatore e scrittore della serie.