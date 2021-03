Taylor Swift contro Ginny&Georgia di Netflix: «serie sessista e misogina»

Ginny & Georgia è la nuova serie Netflix stile "Una mamma per amica" che ha debuttato sulla piattaforma di streaming lo scorso 24 febbraio 2021. Dopo l'uscita sul catalogo della piattaforma la curiosità su questa versione moderna delle Gilmore Girls è salita sempre più un po' per vedere se la serie reggeva il confronto con quella di Lorelai e Rory, un po' per capire se si trattava di un prodotto di qualità o meno. Attualmente la serie si trova nella top 10 di Netflix dei titoli più popolari nel nostro Paese ma a far parlare della serie, nelle ultime ore, non è la sua bellezza quanto il commento non proprio positivo della popstar americana Taylor Swift che ha accusato la serie di essere "profondamente sessista e misogina". Perchè? Per una battuta che gli autori hanno fatto dire alla protagonista Ginny, interpretata da Antonia Gentry.

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you ? Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp