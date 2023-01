Cinque film da guardare su Prime Video questo week end

Nell'ultimo week end di gennaio non ci sono nuove serie tv di rilievo in uscita su Prime Video (e le 9 stagioni di stargate SG-1 sono troppe da recuperare prima che venga cancellata dal catalogo lunedì 30 gennaio), ma ci sono diversi film interessanti.

Tra le novità, vi segnaliamo ancora il nuovo titolo di Jennifer Lopez, ovvero Un matrimonio esplosivo, e anche una commedia italiana come Un mondo sotto social.

Tra i titoli in scadenza, invece, abbiamo selezionato tre film molto diversi: il thriller francese Martyrs, lo storico L'uomo dal cuore di ferro e infine il super premiato road movie Green Book. A voi la scelta e buon week end.

Un mondo sotto social (film 2022) - data di uscita 23 gennaio

A Roccapinola Sicula non succede mai niente. Claudio gestisce l'agenzia di web marketing Casisocial, si sente milanese. Anna lavora come meccanico nell'officina del padre. Un giorno i due si incontrano in officina perché lui deve girare degli spot pubblicitari. È subito scontro. All'improvviso arriva per la ragazza l'occasione di sfondare in quel mondo social che lei ha sempre rifiutato.

Un matrimonio esplosivo (film Original) - data di uscita 27 gennaio

In Un matrimonio esplosivo, Darcy e Tom riuniscono le loro famiglie, amorevoli ma sempre pronte ad esprimere giudizi, per il non plus ultra dei matrimoni, proprio quando la coppia inizia ad avere dei ripensamenti. E come se questa non fosse già una minaccia sufficiente, improvvisamente le vite di tutti sono in pericolo quando gli invitati vengono presi in ostaggio. “Finchè morte non ci separi” assume un significato tutto nuovo in questa avventura comica e adrenalinica in cui Darcy e Tom dovranno salvare i loro cari – sempre che non si uccidano prima a vicenda.

Il film è diretto da Jason Moore e scritto da Mark Hammer. Il cast annovera Jennifer Lopez, Josh Duhamel, Jennifer Coolidge, Sônia Braga, Cheech Marin, Selena Tan, D'Arcy Carden, Callie Hernandez, Desmin Borges, Steve Coulter, Alberto Isaac e Lenny Kravitz. Durata: 100 minuti.

Martyrs (film 2008) - data di scadenza 29 gennaio

Lucie, una ragazzina di 10 anni, scomparsa alcuni mesi prima, viene ritrovata mentre cammina lungo una strada, confusa, in stato catatonico. Il suo corpo porta i segni evidenti di una terribile aggressione, ma non c'è alcuna traccia di violenza sessuale. Le ragioni del suo rapimento restano misteriose. 15 anni più tardi qualcuno suona alla porta di una famiglia apparentemente normale.

L'uomo dal cuore di ferro (film 2019) - data di scadenza 30 gennaio

L'incredibile storia vera del più crudele gerarca del Terzo Reich: l'uomo dal cuore di ferro, il macellaio di Praga, la bestia bionda. Tre modi diversi per indicare lo stesso uomo: Reinhard Heydrich, braccio destro di Himmler e ammirato da Hitler per la ferocia delle sue azioni. Al suo arrivo a Praga, il 27 maggio 1942, due paracadutisti organizzano un piano per fermarlo. Con Rosamund Pike.

Green book (film 2018) - data di scadenza 30 gennaio

Commedia on the road sull'amicizia tra un buttafuori-autista bianco e un pianista di colore, in tour nel sud razzista dell'America degli anni '60. Una storia vera.

