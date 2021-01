Sky e Now TV, le migliori serie da vedere a gennaio 2021

Il 2021 inizia nel segno delle serie tv. Gli abbonati Sky e Now TV avranno l'imbarazzo della scelta tra le decine di titoli in uscita questo mese. Grandi produzioni internazionali, impreziosite dai titoli del catalogo Netflix per tutti coloro che hanno già in casa un decoder Sky Q. Grandi ritorni nel catalogo Sky con la seconda stagione di "His dark materials", la prima stagione di "A discovery of witches" (in attesa delle nuove puntate) e nuovi titoli da scoprire come "Monarca" fino al gran finale di "Tin Star: Liverpool" con un imperdibile Tim Roth. Di seguito abbiamo selezionato i tre titoli davvero imperdibili del mese per iniziare l'anno nel segno delle serie Sky:

The Undoing - Le verità non dette

Grace Fraser, è una terapista di successo, dalla vita apparentemente perfetta. Sposata con Jonathan vive con il figlio Henry a New York, in una vita fatta di agi. In un lampo tutto però cambia. Una morte violenta sconvolge la sua esistenza, con la conseguente sparizione di suo marito e la rivelazione di alcuni incredibili segreti. Nicole Kidman, Hugh Grant e Matilda De Angelis, diretti dalla regista Susanne Bier, danno vita a quello che, senza dubbio, è il titolo di punta Sky Original per il mese di gennaio. Basata sul romanzo "You Should Have Known" (in Italia edito da Piemme col titolo "The Undoing - Le verità non dette" di Jean H. Korelitz), il cast della serie vanta anche la partecipazione straordinaria di Donald Sutherland ed Edgar Ramirez. Un dramma familiare che sfocia nel thriller psicologico coinvolgente perché tratta un tema che può toccare ognuno di noi: le bugie che diciamo a noi stessi, ciò su cui scegliamo di chiudere un occhio, anche quando la verità ci sta proprio davanti. Tutti gli episodi saranno disponibili da venerdì 8 gennaio su Sky Atlantic e on demand.

Yellowstone (Terza stagione)

Nuovi problemi per il ranch di John Dutton, che intende difenderlo con le unghie e con i denti. Dalla lotta contro altri proprietari terrieri alle regole della politica. Lo scontro in programma pare spostarsi però a ben altro livello. Servirà l’insieme della sua famiglia, di sangue e acquisita, per avere la meglio. Qualcosa però potrebbe rompersi nei fragili equilibri interni. Se "The Undoing" è la grande novità di gennaio, la terza stagione di "Yellowstone" è la garanzia che molti abbonati Sky con la passione per le serie tv stavano cercando. Le immagini del trailer anticipano già un ritorno in grande stile alle atmosfere cowboy impreziosite dalla solida performance corale di un cast sui cui troneggia il carismatico Kevin Costner. Le nuove puntate saranno in onda a partire da venerdì 29 gennaio.

Baghdad Central

Dopo la caduta di Saddam Hussein, Baghdad è al centro di sforzi di coalizione per riuscire a mettere in sicurezza l’intera regione. L’ex ispettore di polizia Muhsin al-Khafaj ha perso tutto per mantenere al sicuro sé e sua figlia Mrouj, gravemente malata. Scopre che la figlia maggiore è sparita e si proverà a trovarla. Verrà arrestato e torturato per un errore di identità da parte dei soldati americani. Per loro è un membro delle milizie. Da lunedì 18 gennaio su Sky arriverà anche questa nuova produzione thriller girata con un occhio di riguardo al cinema di genere e alle produzioni internazionali di alto livello. Una storia avvincente sul rapporto padre figlia, ambientata in una delle pagine storiche che più hanno segnato l'inizio degli Anni Duemila.