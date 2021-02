Sky e Now TV, tre serie da non perdere a febbraio 2021

Dall'attesissima "Raised by wolves" al finale di stagione di "A discovery of witches 2" passando per la novità horror "Hausen". Gli abbonati Sky avranno l'imbarazzo della scelta

Nuovie serie e grandi finali di stagione: febbraio sarà un mese ricco di sorprese per tutti gli abbonati Sky e Now TV. Oltre ai tre titoli da noi selezionati, che spaziano dalla fantascienza all'horror, questo mese, iniziato con il finale di stagione della miniserie "Baghdad Central", troveranno spazio anche gli ultimi episodi di "Yellowstone 3" e la nuova serie legal-thriller "Your Honor" che vede Brian Craston di nuovo protagonista in una serie tv dopo l'indimenticabile "Breaking Bad". I primi episodi saranno trasmessi in anteprima italiana a partire da mercoledì 24 febbraio. Nell'attesa, gli spettatori potranno scoprire:

Raised by Wolves - Una nuova umanità

In arrivo su Sky e Now TV da lunedì 8 febbraio la prima serie tv non solo prodotta ma anche diretta da Ridley Scott (regista, tra gli altri di "Alien" e "Il Gladiatore"), è il titolo più atteso del febbraio targato Sky. Nel 22° secolo due androidi fuggono dalla Terra, devastata dal conflitto tra atei e religiosi, per colonizzare il pianeta Kepler-22b. Nella fuga portano con loro degli embrioni umani per dare inizio a una nuova civiltà. Dopo 12 anni dal loro arrivo un solo bambino è sopravvissuto e i protagonisti scopriranno di non essere gli unici rifugiati della Terra. Sarà l'inizio di un'avventura sci-fi difficile da dimenticare. Nel cast: Amanda Collin, Abubakar Salim, Travis Fimmel e Winta McGrath. Se la fantascienza è il vostro genere, non potete farvela scappare.

A discovery of witches - Il manoscritto delle streghe 2

"A discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe 2" sta arrivando al gran finale di stagione in programma sabato 13 febbraio. La serie fantasy con Teresa Palmer, Matthew Good e Aiysha Hart Edward Bluemel racconta le avventure di Diana e Matthew, inseguiti dalla Congregazione. Viaggiando nel tempo, trovano rifugio nella Londra Elisabettiana. Lei è alla ricerca di una strega che possa aiutarla a sfruttare al meglio i suoi poteri, mentre prosegue la ricerca al Libro della Vita. I nuovi episodi in onda nelle ultime settimane hanno confermato il successo del format anche tra gli spettatori italiani che hanno premiato

Hausen

Fine mese da brividi con la nuova serie di produzione tedesca che verrà trasmessa su Sky Atlantic e Now TV da sabato 20 febbraio. "Hausen" racconta la storia del 16enne Juri che, dopo la morte della madre, si trasferisce in un complesso residenziale malandato insieme al padre Jaschek. In breve il giovane scoprirà che l’edificio si nutre delle sofferenze degli inquilini. Dovrà così convincere tutti a lottare contro suo padre, già vittima della maledizione. Nel cast: Charly Hübner, Tristan Göbel, Lilith Stangenberg, Alexander Scheer e Daniel Sträßer per un totale di otto episodi destinati a tenere il pubblico con il fiato sospeso fino alll'ultimo.