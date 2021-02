Tutto il meglio di Netflix per bambini: le serie tv più istruttive

Netflix è un grande contenitore di contenuti che spesso si associa esclusivamente a un pubblico di adulti ma, in realtà, non è proprio così. Sono davvero tanti, infatti, i titoli per bambini validi e istruttivi presenti nel catalogo della piattaforma streaming. Per tutti i genitori che non sanno cosa far guardare ai propri bambini ecco un elenco delle migliori serie tv della sezione kids pensate con intelligenza e in grado di intrattenere, divertire ma anche far imparare nuove cose e dare una visione sui valori della vita ai più piccoli e, perché no, da riguardare anche da adulti.

The Deep

Partiamo da una serie che nasce da un'idea geniale: quella di ambientarsi a bordo di un sottomarino. Su questo mezzo di trasporto non convenzionale, infatti, vive la famiglia Nektons che viaggia nei meandri dell'oceano per scoprire i suoi segreti. Nei viaggi dei Netkons non manca mai l'avventura e l'incontro con animali marini tra i più assurdi in grado di coinvolgere davvero tutti e appassionare. Se i vostri bambini amano il mare, i pesci o la vita sott'acqua allora questa è la scelta giusta per loro!

TrollHunters

TrollHunter ha una firma d'eccezione e questo non si può tenere in considerazione. L'autore della serie, infatti, è Guillermo Del Toro e il prodotto ha tutte le attenzioni che vengono date a una grande opera cinematografica o seriale e questo si vede. La storia è coerente, i personaggi hanno una caratterizzazione ben definita e la serie appare come un piccolo capolavoro che mette insieme la realtà quitidiana con il genere fantasy. TrollHunters è quella serie che oltre ai vostri bambini piacerebbe un sacco anche a voi e, forse, ne avrebbero bisogno più gli adulti che i piccoli. Una scelta da guardare in famiglia per riscoprire i valori della lealtà, collaborazione e amicizia.

Miraculous

Miraculous è una serie che mette insieme due personaggi divisi da due identità complementari e coesistenti: da un lato c'è Ladybug, una supereroina che nella vita normale è timida e impacciata e dall'altro CatNoir, il supereroe che nella sua quotidianità è, invece, quello sicuro di sé. I due, sono innamorati di due versioni diverse di se stessi, c'è lei che non viene ricambiata nella vita reale da lui che, invece, è innamorato della sua trasformazione in eroina. Un vero e proprio classico della vita che viene raccontato attraverso avventure e azioni divertenti ma allo steso tempo profonde e in grado di far sentire tutti quei bambini quasi adolescenti capiti e "normali". Tra primi amori, amicizie e un setting davvero speciale: Parigi, questa serie è l'ideale per i vostri figli un po' più cresciuti.

Home

Home è una serie tv dal design minimal che diventa il suo punto di forza insieme allo spirito spensierato e alle battute divertenti dei personaggi. I protagonisti di Home sono Tip e Oh in un mondo distopico dove la terra non è più come quella che conosciamo ora ma gli umani convivono con gli alieni. Tragicomica e appassionante!

Tutti Pazzi per Re Julien

Questa serie animata è davvero divertente e in grado di tuffare chiunque in un mondo dalle pazze atmosfere e vivere avventure coinvolgenti ed esilaranti. Il re dei lemuri di Madagascar la fa da padrone con una personalità spiccata che non può non farvi diventare pazzi di lui, proprio come gli altri protagonisti della serie.