I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 22 al 28 agosto sono diverse le nuove uscite da non perdere a partire dalla nuova serie animata di Netflix, Lost Ollie fino a passare alla comedy MO e al nuovo k drama della piattaforma di streaming Partner Track.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di agosto.

La nuova serie animata: Lost Ollie (24 agosto)

Tra le nuove e più promettenti uscite Netflix di questa settimana c'è, senza dubbio, Lost Ollie, la nuova serie animata della piattaforma di streaming ispirata al romanzo per ragazzi Ollie e i giocattoli dimenticati del rinomato autore e illustratore William Joyce. Lost Ollie narra l'epica avventura di un giocattolo smarrito che affronta con coraggio le mille insidie dell'infanzia, girando in lungo e in largo per la campagna per ritrovare il bambino che lo ha perduto e la storia di un bambino che ha perso ben più del suo migliore amico. Questo racconto commovente fa leva sui ricordi dell'infanzia, richiamando alla mente quegli incontri speciali di molto tempo fa che hanno cambiato per sempre la nostra vita.

La nuova commedia commovente: MO (24 agosto)

Poi c'è MO, una nuova serie comedy di Netflix ideata e creata dai comici Mo Amer (The Vagabond, Black Adam) e Ramy Youssef (Ramy, Mr. Robot). Mo Najjar deve giostrarsi tra due culture, tre lingue e un mucchio di sciocchezze come rifugiato palestinese a un passo dall'asilo politico per ottenere la cittadinanza americana. La sua famiglia composta dalla madre tenace e spirituale, dalla sorella e dal fratello maggiore, fugge verso Houston, in Texas. Ridendo per superare il dolore, Mo impara ad adattarsi alla sua nuova realtà... anche se il percorso della vita non è privo di ostacoli.

Il nuovo k drama: Partner Track (26 agosto)

Questa settimana c'è anche il debutto di un nuovo k drama di Netflix, Partner Track. Ingrid Yun, un'americana di origini coreane e prima avvocata in famiglia, affronta le difficoltà che derivano dall'essere una delle migliori nel prestigioso (ma tradizionalista) studio legale Parsons Valentine. Con il sostegno degli amici, Ingrid fa il possibile per superare le sfide lavorative e diventare partner. Ma la sua passione e la sua ambizione lasceranno spazio all'amore?