Cosa guardare su Netflix? Tutte le novità di questa settimana (dal 19 al 25 aprile)

La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di aprile 2021 e, se ci sono tante serie che lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altre che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana che va dal 19 al 25 aprile 2021 ecco qualche consiglio sui film e le serie più promettenti di questa terza settimana del mese. Abbiamo selezionato due highlight, due serie già chiacchieratissime e in grado di regalare grandi emozioni. Da un lato c'è un nuovo prodotto italiano, Zero e dall'altro una nuova serie fantasy che vuole, in qualche modo, farsi strada nel catalogo seguendo le orme di altre serie come The Witcher e Game of Thrones.

Zero

Genere: supernatural/racconto di strada

Episodi: 8

Data di uscita: 21 aprile 2021

In uscita sulla piattaforma mercoledì 21 aprile, Zero è la nuova serie originale italiana di Netflix che azzarda l'unione del genere soprannaturale al racconto della vita di strada. Protagonista è Omar, un ragazzo cresciuto nel Barrio di Milano, sempre stato "invisibile" agli altri perché diverso, di colore, povero, tutto cambia nella sua vita nel momento in cui incontra un gruppo di ragazzi del suo stesso quartiere che lo "guardano" per la prima volta ed entrano nel suo mondo fatto di fumetti e superpoteri. Zero, la versione eroica di Omar, ha il potere di diventare invisibile e proprio grazie a questo superpotere il ragazzo aiuterà i suoi amici a difendere il proprio quartiere. Il bello di questa serie che, più che un superhero drama è un racconto di formazione, sta nella scoperta del senso di appartenenza da parte di questo gruppo di cinque ragazzi del Barrio che trovano se stessi solo quando si trovano gli uni con gli altri.

Tenebre e Ossa

Genere: fantasy

Episodi: 8

Data di uscita: 23 aprile 2021

Ora pasiamo al genere fantasy e a questa serie che si presenta come una degna erede di Game of Thrones. Tenebre e Ossa (in inglese Shadow and Bone) è il nuovo titolo di punta della piattaforma di streaming per questo mese di aprile che prende ispirazione dalla trilogia di romanzi di Leigh Bardugo che si ricollegherà anche alle storyline dello spin-off Six of Crows e Crooked Kingdom. La serie, ibrido tra Game of Thrones e Ocean's Eleven, come la definiscono gli stessi produttori, sembra essere pronta a scalare le classifiche della piattaforma e appassionare gli amanti del genere. La storia è quella di Alina Starkov e Malyen Oretsev, due orfani cresciuti insieme il cui destino si intreccerà a quello del regno di Ravka e della sua cosiddetta "faglia", un angolo del mondo popolato da tenebre e creature omicide. Alina, infatti, è una Grisha, una strega con il potere di manovrare alcuni elementi della materia. Cosa le accadrà? Per scoprirlo non resta che guardare la serie.

Film e serie tv in uscita su Netflix questa settimana (19-25 aprile)

21 aprile

Zero (serie tv)

22 aprile

Estraneo a bordo (film)

23 aprile