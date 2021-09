Michael Chiklis torna in tv con Coyote, la serie CBS arriva in Italia su Sky

Arriva anche in Italia, precisamente su Sky Investigation, Coyote, la serie tv che segna il ritorno in tv di Michael Chiklis, storico protagonista di The Shield, ma anche grande interprete di American Horror Story: Freak Show e Gotham (e, per chi se lo ricorda, anche del poliziesco Il commissario Scali).

Ecco tutte le informazioni sulla serie tv Coyote, dalla data di uscita alla trama, e il trailer ufficiale.

Quando esce Coyote su Sky e in streaming

A otto mesi di distanza dall'uscita USA di inizio 2021 su CBS All Access, Coyote arriva in Italia in prima visione dal 5 settembre alle 21.15 su Sky Investigation (anche on demand) e in streaming su NOW.

Di cosa parla la serie Coyote su Sky

Queste le anticipazioni fornite da Sky: "Ciò che è giusto fare coincide sempre con ciò che è giusto secondo la legge? Il quesito è al centro della storia raccontata da Coyote, un action drama ambientato nei territori di frontiera fra Messico e Stati Uniti. Una storia attuale, drammatica e intensa, ambientata nella fragile frontiera tra la California del sud e il Messico, dove le sempre più dure politiche sull’immigrazione hanno un riscontro con la realtà".

Prodotta da David Graziano (Jake Ryan), Michael Carnes e Josh Gilbert, Coyote segna il ritorno sul piccolo schermo dell’attore premiato agli Emmy Michael Chiklis (The Shield, American Horror Story: Freak Show e Gotham), protagonista della serie accompagnato da Juan Pablo Raba (Un uomo sopra la legge) e Adriana Paz (Tijuana Bible).

Dopo 32 anni di servizio, Ben Clemens (Michael Chiklis), un ex agente della "Customs and Border Protection Agency” (la polizia di frontiera degli Stati Uniti d'America), è costretto a rivalutare le sue convinzioni sull'immigrazione illegale quando si ritrova ad aiutare una giovane donna incinta che sta cercando in tutti i modi di scappare da uno spietato cartello messicano.

Coinvolto in un viaggio pericoloso a cavallo tra la vita e la morte, Ben, ora dall’altra parte della barricata, si rende conto in prima persona che il mondo il più delle volte non si divide in maniera netta in ciò che è bianco e ciò che è nero, ma che le sfumature sono possibili. Cosa particolarmente vera soprattutto in quella zona di confine così particolare e delicata dove non sempre ciò che è legale e ciò che è giusto coincidono.

Il trailer di Coyote

Il trailer ufficiale è visibile solo in inglese, pubblicato da Sony Pictures su YouTube per l'uscita su CBS All Access