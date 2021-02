Criminal Minds revival: tutto quello che sappiamo finora sui nuovi episodi e il cast

La serie cult sugli esperti di menti criminali più amati dal pubblico torna sul piccolo schermo con nuovi episodi. Ebbene sì, anche Criminal Minds avrà un revival. Ad annunciarlo è stato il servizio di streaming Paramount+ che ha avviato la produzione di questa nuova serie evento sul popolarissimo crime drama della CBS che continua a scalare la classifica delle serie più viste in streaming di quest'anno. Spinta forse da questo boom di visualizzazioni, la Paramount+ ha deciso di cavalcare l'onda del successo di Criminal Minds per crearne un revival. La serie originale si era conclusa appena lo scorso 19 febbraio 2020 dopo ben 15 stagioni. Ma cosa sappiamo finora sui nuovi episodi, sul cast e sulla trama di questa nuova versione di Criminal Minds? Scopriamolo insieme.

Tutte le novità sul revival di Criminal Minds

Il progetto del revival della serie ideata da Jeff Davis è ancora alle primissime fasi. Per quanto riguarda la trama non ci sono ancora conferme da parte della piattaforma, però è certo che ai piani alti confidano nel successo di questo revival dati i numeroi di spettatori che, secondo le classifiche di Nielsen sulle serie più viste in streaming nel 2021, ha raggiunto ben 939 milioni di minuti visti online ed è al secondo posto dietro Bridgerton. L'idea di utilizzare dei brand forti sembra essere la nuova tendenza in fatto di serie tv. Non sono pochi, infatti, i titoli di serie cult degli anni '90 e 2000 che tornarno in prima linea con revial o remake, basta pensare a Friends, Gossip Girl oppure a Sex and the City che torna a distanza di 20 anni dallultimo episodio con un nuovo capitolo (dopo ben 2 film) intitolat0 ...And Just Like That.

Criminal Minds revival: ci sarà il cast originale?

Il nuovo progetto della Paramount+ coinvolgerà il cast originale della serie? Torneremo a guardare i nuvoi episodi di Criminal Minds insieme ai nostri personaggi del cuore? Sembrerebbe di sì anche se per ora non ci si sbilancia ancora sulla conferma ufficiale del cast del revival. Intanto, ricordiamo che nell'ultima serie di Criminal Minds erano stati coinvolti i veterani della serie come: Joe Mantegna, A.J. Cook, Matthew Gray Gubler, Kirsten Vangsness e Paget Brewster, ai quali si erano affiancati i più recenti Aisha Tyler, Adam Rodriguez e Daniel Henney.

Criminal Minds revival: quando esce?

Per quanto riguarda la data di uscita del revival di Criminal Minds non possiamo avere conferme per ora. Tutto quello che sappiamo è che la serie è alle prime fasi di sviluppo quindi, Covid permettendo, si presuppone che dovremo aspettare almeno un anno per le riprese e la produzione e, forse, potremo vedere i nuovi episodi della serie nel 2022 inoltrato o l'anno successivo, ma, per ora, sono solo ipotesi.