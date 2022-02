Critiche al personaggio di Sara Ramirez in And Just Like That, «Il peggiore della TV»

Piovono critiche sul personaggio di Che Diaz interpretato da Sara Ramirez in And Just Like That, il revival di Sex and the City appena conclusosi. Perché la podcaster, nuova collega di Carrie Bradshaw, non binary e bisessuale è tanto odiata? Semplice, con il suo essere totalmente anticonvenzionale si fa molta fatica a enfatizzare con lei. Un po' arrogante, un po' forzatamente ironica, sempre con un tono di voce alto e la presunzione di essere l'unica ad aver capito tutto nella vita, in più, è lei la ragione per cui Miranda lascia Steve e manda all'aria tutta la sua vita e i fan affezionati di Sex and the City questa cosa non la fanno certo passare liscia. Ma, al di là dei fan della serie originale, il personaggio di Che è stato molto attaccato anche dalla critica e dai giornali. Tra questi, il Daily Beast l'ha definita addirittura "il peggior personaggio televisivo". Ma scopriamo cosa ne pensa la diretta interessata, Sara Ramirez.

Come risponde Sara Ramirez alle critiche sulla sua Che Diaz

Intervistata dal New York Times in merito al suo personaggio che ha fatto discutere fin dalla sua comparsa in And Just Like That, Sara Ramirez si è, per certi versi, dissociata da Che Diaz sottolineando di non riconoscersi nella podcaster ma, per difendersi dalle critiche estreme, l'attrice ha dichiarato di essere fiera della rappresentazione libera e "umana" che gli sceneggiatori e lei stessa hanno creato di questo personaggio con tutte le imperfezioni e le complessità che qualsiasi persona ha e non deve essere apprezzato per forza ma solo essere libero di esprimersi nella sua autenticità. Il suo compito, dopotutto, non era quello di rappresentare un'intera comunità ma solo una persona in tutta la sua tridimensionalità.