Grey's Anatomy 18 e Station 19: nel crossover muore uno dei protagonisti

Brutte notizie per i fan di Grey's Anatomy e Station 19! Nell'attesissimo crossover tra le due serie dell'universo Shondaland, un personaggio perderà la vita. Purtroppo, uno dei protagonisti regolari del cast dello spin-off del medical drama incentrato sulla vita dei pompieri di Seattle, uscirà di scena per sempre. Di chi si tratta? Se non volete rovinarvi la sorpresa non andate avanti nella lettura dell'articolo, altrimenti, ecco tutto quello che sappiamo sulla trama del crossover tra Grey's Anatomy 18 e Station 19.

Crossover Grey's Anatomy 18 e Station 19: ecco chi perde la vita

L'episodio crossover tra due delle serie di punta di Shonda Rhimes, il quinto della 18° stagione di Grey's Anatomy, già andato in onda negli Stati Uniti, ha visto la città di Seattle alle prese con una gravissima esplosione causata da un guasto alla linea del gas cittadino. L'evento catastrofico, in pieno stile Grey's Anatomy, era già stato annunciato nel trailer dell'episodio così come la scomparsa di uno dei protagonisti dell'amato spin-off.

Chi è? Si tratta del vigile del cuoco Dean Miller, parte della serie dalla prima stagione e interpretato dall'attore Okieriete Onaodowan. Nell'episodio crossover, l'uomo è rimasto gravemente ferito dall'esplosione mentre cercava di salvare dei civili evacuandoli da un edificio colpito. Una volta arrivato al Grey Sloan, non è riuscito a sopravvivere morendo appena dopo aver confessato il suo amore alla collega Vic.

Dove guardare in Italia Grey's Anatomy 18

Grey's Anatomy 18 è disponibile in Italia ogni mercoledì su Star della piattaforma Disney+. Anche Station 19 è su Star con le sue prime quattro stagioni.