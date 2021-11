Domenica 7 novembre, in prima serata su Ra1, va in onda la quarta puntata di Cuori, fiction dedicata a un gruppo di pionieri della medicina che negli anni Sessanta rivoluzionò l'allora nascente cardiochirurgia. Tra lotte di potere, triangoli amorosi e amicizie ritrovate e forse perdute, proseguono le storie dei protagonisti interpretati da Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati, nei panni dei tre geniali e ambizioni medici dell'ospedale Molinette di Torino alle prese con gli intrecci dei loro destini.

Cuori è in parte ispirata a fatti realmente accaduti. In particolare, il personaggio principale interpretato da Daniele Pecci si rifà ad Achille Mario Dogliotti, nato nel 1897 a Torino, primo al mondo ad operare a cuore aperto con circolazione extracorporea che fondò nella sua città natale uno dei più grandi centri europei di cardiochirurgia e inventò anche l'anestesia peridurale (o epidurale).

Cuori, le anticipazioni della quarta puntata

Due gli episodi della quarta puntata di Cuori. Nel settimo dal titolo "La verità", Delia appare sconvolta e amareggiata dopo le rivelazioni di Ilaria. La donna vuole andare avanti per la sua strada e vuole scoprire la verità su Alberto, una verità che le è sempre stata negata. Quando Delia decide di presentarsi davanti a Luisa, si scopre che Luisa non ha intenzione di rinvangare il passato e umilia Delia. L'ottavo episodio si "Dio non gioca a dadi" vede Delia e Alberto davanti a un nuovo caso di una paziente cianotica. In questa situazione, Mosca sospenderà Alberto dalla sala operatoria. Alberto, però, non demorde: chiederà testimonianza a Delia per dimostrare la sua innocenza.