Ultima puntata di Cuori domenica 28 novembre 2021: in prima serata su Rai1, la serie tv con Pilar Fogliati, Matteo Martari e Daniele Pecci conclude la sua prima stagione con il quindicesimo e il sedicesimo episodio, intitolati rispettivamente Cuori a metà e Fino all'ultimo respiro.

La fiction è dedicata a un gruppo di pionieri della medicina che negli anni Sessanta rivoluzionò l'allora nascente cardiochirurgia. Ambientata a Torino nel 1967, i tre geniali e ambizioni medici dell'ospedale Molinette metteranno un punto alla loro storia che, al momento, ancora non è stato confermato se avrà un prosieguo nella seconda stagione.

Cuori, le anticipazioni dell’ultima puntata

Nell’episodio 15 “Cuori a metà” sono le condizioni di Cesare a preoccupare perché stanno peggiorando: il primario ha bisogno di un cuore nuovo e vuole che sia proprio Alberto a impiantarglielo. Alberto però, non è lucido: si sente in colpa per quello che è successo a Luisa e per i sentimenti che prova per Delia. Anche la cardiologa si sente a disagio in presenza del marito...

Nell’ultimo episodio “Fino all'ultimo respiro” è il momento in cui all'ospedale arriva un nuovo direttore sanitario, che si dimostra fin da subito fedele alleato di Mosca. Cesare non è certo disposto ad arrendersi, ma ormai manca solo la firma del Consiglio e il capochirurgo avrà vinto. E così, mentre Alberto e Delia restano in ospedale per studiare i bollettini medici che sono arrivati dal Sudafrica, Cesare decide di tornare a casa...

Cuori, le location

Cuori è stato girato prevalentemente a Torino. Tanti i luoghi coinvolti nelle riprese: Docks Dora, Palazzo Cisterna, Torino Esposizioni, Cavallerizza Reale, Castello e Parco del Valentino, Circolo Canottieri Armida, Teatro Carignano, Galleria Subalpina e Cinema Romano, Monte dei Cappuccini, Facoltà di Anatomia solo per citare alcune delle location utilizzate nel corso di 56 giorni di riprese in esterna, oltre a diverse altre location fuori città, come il Villaggio Leumann a Collegno e il Ponte del Diavolo a Lanzo. Tra queste, l'ex Ospedale Militare Riberi, usato per gli esterni dell'ospedale Molinette, mentre gli interni sono stati ricostruiti presso gli Studi Lumiq. All'interno dei due teatri di posa gli scenografi hanno ricostruito sale operatorie, sale d'attesa, corridoi dell'ospedale su un'area di 2100 metri quadri.