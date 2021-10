Cuori, su Rai1 la nuova fiction con Daniele Pecci: trama e anticipazioni

Si chiama Cuori la nuova serie di Rai Uno che, a partire da domenica 17 ottobre, terrà compagnia al pubblico per otto puntate in prima serata. Si tratta di un medical drama ambientato nella Torino degli anni Sessanta, scritto da Fabrizio Cestaro, Mauro Casiraghi e Simona Coppini e diretto da Riccardo Donna. I protagonisti sono Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati.

Cuori, la trama della fiction di Rai1

Cuori racconta la storia di un gruppo di medici che vuole rivoluzionare la medicina tra interventi mai tentati prima lotte di potere, amori non dimenticati e profonde amicizie. Siamo a Torino nel 1967. La corsa per il trapianto di cuore è il grande sogno di Cesare Corvara (Daniele Pecci), primario delle Molinette e fondatore del primo reparto di cardiochirurgia italiano. A sostenerlo nell’impresa il suo pupillo, Alberto Ferraris (Matteo Martari), un giovane dal talento cristallino, temprato nella vita dalla perdita precoce del padre, che trova intollerabile doversi arrendere di fronte ai limiti della scienza. Il precario equilibrio dell’ospedale è sconvolto dall’arrivo dagli Stati Uniti di Delia Brunello (Pilar Fogliati), una cardiologa con l’orecchio assoluto e una straordinaria capacità diagnostica che ha sempre dovuto combattere per affermarsi in un ambiente ancora fortemente maschile e maschilista. Fortemente voluta da Cesare, la scelta di convocare la collega comporterà dei rischi non previsti.

Cuori, cast e curiosità

Oltre a Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati, il cast di Cuori è composto anche da Carola Stagnaro (Suor Fiorenza), Gaia Messeklinger (Agata), Simona Nasi (Elvira), Piero Cardano (Riccardo Tosi) e Mario Viecca (Riccardo Tosi). In tutto, sono stati 46 gli attori ed attrici impegnati sul set, e 1.900 le comparse.

Cuori è stato girato a prevalentemente a Torino Fuori città, invece, la fiction è stata girata al Villaggio Leumann a Collegno ed al Ponte del Diavolo a Lanzo. L’ex Ospedale Militare Riberi è stato il volto esterno delle Molinette, mentre le scene al chiuso, con tutti gli interni dell’ospedale, sono stati ricostruiti negli Studi Lumiq.