Dopo il buon esordio della prima puntata, domenica 24 settembre su Rai1 va in onda il secondo appuntamento con la fiction Cuori, dedicata a un gruppo di pionieri della medicina che negli anni Sessanta rivoluzionò l'allora nascente cardiochirurgia, sperimentando tecniche nuove e sfidando ogni giorni i limiti della scienza. Protagonisti sono Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati, nei panni di tre geniali e ambizioni medici dell'ospedale Molinette di Torino. Tra lotte di potere, feste, balli, emergenze notturne e operazioni a cuore aperto, triangoli amorosi e amicizie ritrovate e forse perdute, i protagonisti avranno sempre a che fare con quell'organo meraviglioso chiamato cuore. Cuori è una serie in 8 serata da 100 minuti.

Cuori, le anticipazioni della seconda puntata

Domenica 24 ottobre in prima serata su Rai1 va in onda la seconda puntata di Cuori. Due gli episodi trasmessi, "Padri e figli" e "Inutili bugie".

Nel primo episodio vedremo come in ospedale tutti attendono con ansia la visita del Vescovo, il cui parere positivo potrebbe sbloccare importanti fondi per il trapianto di cuore. Tutto deve filare liscio, ma l’arrivo in ospedale di una giovane paziente, Rosa, porta tensione tra Alberto che vuole operarla e Delia che si oppone. Intanto le condizioni di salute di Rosa si sono stabilizzate, ma non ancora non è fuori pericolo. Mosca concede a Delia quarantotto ore per trovare una soluzione, altrimenti prenderà la questione nelle proprie mani. Nel frattempo Rosa scompare e le ricerche si attivano subito perché c’è il rischio che le sue condizioni precipitino.