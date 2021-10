La terza puntata di Cuori, fiction dedicata a un gruppo di pionieri della medicina che negli anni Sessanta rivoluzionò l'allora nascente cardiochirurgia, va in onda domenica 31 ottobre in prima serata su Rai1. Tra lotte di potere, emergenze notturne e operazioni a cuore aperto, triangoli amorosi e amicizie ritrovate e forse perdute, proseguono le storie dei protagonisti interpretati da Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati, nei panni dei tre geniali e ambizioni medici dell'ospedale Molinette di Torino alle prese con gli intrecci dei loro destini.

Cuori è in parte ispirata a fatti realmente accaduti. In particolare, il personaggio principale interpretato da Daniele Pecci si rifà ad Achille Mario Dogliotti, nato nel 1897 a Torino, primo al mondo ad operare a cuore aperto con circolazione extracorporea che fondò nella sua città natale uno dei più grandi centri europei di cardiochirurgia e inventò anche l'anestesia peridurale (o epidurale).

Cuori, le anticipazioni della terza puntata

Nella terza puntata di Cuori, Agata, la sorella di Alberto, arriva in ospedale perché suo figlio deve sottoporsi ad una visita. In quell'istante incontra il dottor Mosca e, vedendogli la fede al dito, viene meno il castello di bugie costruito in quegli anni. Nel frattempo, Alberto incontra in ospedale Ilaria, la donna con cui aveva tradito Delia. Questo incontro ha reso ancora più tesa la convivenza tra Delia e Alberto che, però, sono costretti a stare l'uno accanto all'altra a causa di un congresso di cardiochirurgia organizzato proprio da Corvara.